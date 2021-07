I concerti sinfonici della Foss a Palermo e nel messinese, il programma

Redazione di

10/07/2021

La stagione estiva dell’Orchestra sinfonica siciliana prosegue, nel fine settimana, con una produzione sinfonica dedicata a Weber, Hummel e Bizet: sabato 10 luglio al parco di Villa Piccolo a Capo d’Orlando (Messina) e lunedì 12 luglio all’Auditorium Cinema Teatro Golden (via Terrasanta, 60) a Palermo, entrambi i concerti alle ore 21. Un’ouverture dell’Oberon di Weber L’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Franck Chastrusse Colombier (nella foto), propone un programma di grande appeal che si apre con la brillante ouverture dell’Oberon di Weber e continua con il concerto per fagotto e orchestra di Hummel, nell’interpretazione di una solista d’eccezione, Sophie Dervaux. Primo fagotto dal 2015 della Filarmonica di Vienna e dell’Orchestra dell’Opera di Stato, vincitrice di prestigiosi concorsi e soli-sta di acclarata fama internazionale, nel 2020, Dervaux ha registrato il Trio per pianoforte, fagotto e flauto di Beethoven per Warner Classics con Daniel Barenboim ed Emmanuel Pahud nella Boulez-Saal di Berlino. Chi è Sophie Dervaux Insegna all’Università di Musica e Arti della Città di Vienna dal 2020 e da anni tiene masterclass presso prestigiosi conservatori in Giappone, Cina, Austria, Spagna, Portogallo, Francia, Argentina e Stati Uniti. Il program-ma termina con brani scelti dalle suites di Carmen e dell’Arlesienne di Bizet, per un finale scintillante che valorizzerà il virtuosismo dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e la bacchetta del giovane Colombier. Direttore dalla carriera prestigiosa, Colombier debutta in Italia a 22 anni dirigendo Rigo-letto e a 28 viene scelto come direttore musicale dell’Orchestra dell’Associazione Sinfonica di Parigi, diventando il più giovane direttore della storia di questa istituzione. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, Colombier è uno dei direttori più apprezzati della sua generazione. Dove acquistare i biglietti L’acquisto dei biglietti è possibile attraverso varie modalità. Per il concerto di Capo d’Orlando saranno reperibili con prenotazione telefonica al numero 3806488015 (costo 5 euro). Per il concerto di Palermo si potranno acquistare al botteghino del teatro Politeama Garibaldi sino ad un’ora e mezza prima del concerto al Golden, online su Vivaticket (https://orchestrasinfonicasiciliana.it/it/attivita/estate/weber-hummel-bizet) e in tutti i punti vendita Vivaticket di Palermo (costo del biglietto è 10 euro intero o 5 euro ridotto per gli abbonati alla stagione 2019/2020 e gli under 30). Per ulteriori informazioni, contattare il botteghino del Teatro Politeama (Tel. 091 6072532/533 – email: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it)

