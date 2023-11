La conferma ufficiale del Comune

La nota cantante Elodie calcherà il palco allestito per l’attesto concerto di Capodanno a Palermo. A confermare l’indiscrezione, che già era filtrata nei giorni scorsi, la stessa amministrazione comunale. Si è messo a punto il programma natalizio che già si preannunciava scoppiettante. Le attese della vigilia sono tutte confermate ed il nome di grido ha trovato alla fine le sue conferme.

L’assessore Cannella: “Grande evento”

“Anche quest’anno – afferma entusiasta l’assessore Giampiero Cannella – piazza Ruggiero Settimo sarà teatro di un grande evento, che suggellerà la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Sarà Elodie l’artista di punta che allieterà il capodanno dei Palermitani. Una serata molto importante, con una serie di rappresentazioni artistiche e musicali, certamente all’altezza della situazione. Uno spettacolo offerto non soltanto ai Palermitani ma anche alla grande massa di turisti che visitano la nostra città. Un capodanno all’altezza di una capitale europea”.

Lagalla: “Natale per tutti”

“Si avvicina il Natale – aggiunge il sindaco Roberto Lagalla – e come ogni anno la città si prepara a questa festa, che è festa degli affetti, della vicinanza, della solidarietà. Anche l’amministrazione comunale, come ogni anno, sta lavorando per predisporre un piano di interventi, di festeggiamenti, di proposte, che troveranno luogo non soltanto in centro, ma anche nei tanti quartieri della nostra città, con programmi dedicati agli adulti, ma anche e soprattutto ai bambini. È confermato anche il concertone di fine anno. E, ancora una volta, le luminarie e gli alberi di natale faranno da cornice e da corredo a questo momento che ci auguriamo possa essere sereno e felice per tutti. Nelle prossime settimane, nell’ambito di una conferenza stampa, presenteremo il progetto analitico”.

Tanti i nomi altisonanti che erano stati in ballo

Secondo quanto era trapelato nei giorni scorsi al Comune di Palermo si era anche inizialmente pensato per il concerto di capodanno a nomi come quelli di Biagio Antonacci e Nek. Un po’ più stagionati ma ancora oggi in primissimo piano. Poi erano spuntati anche i volti più giovani e altrettanto in primo piano: per l’appunto Elodie e Annalisa. Elodie è sicuramente l’artista che sta impazzando un po’ ovunque. Nelle classifiche, nelle trasmissioni ma anche per il suo look sempre molto provocante.

