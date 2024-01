Dalle opposizioni gridano: "Fantasma"

Salta l’audizione di Giampiero Cannella in Consiglio Comunale. Parte subito con un stop l’attività di Sala Martorana. Oggi era infatti atteso l’intervento dell’assessore alla Cultura su quanto avvenuto durante il concerto di Capodanno, con i relativi fiumi di polemiche dopo i problemi tecnici avuti durante l’esibizione della cantante Elodie. Ma dell’esponente di Fratelli d’Italia non c’è stata traccia. Probabile rinvio alla giornata di domani.

Concerto di Capodanno e Partecipate: i temi all’ordine del giorno

Domande, quelle degli esponenti d’opposizione, che avrebbero avuto come argomento principale le polemiche legate ai problemi di audio occorsi durante l’esibizione di Elodie. Tema sul quale si sono registrate critiche anche all’interno della maggioranza, con gli affondi della capogruppo della Lega Sabrina Figuccia e la richiesta di accesso agli atti presentata dal capogruppo di Forza Italia Gianluca Inzerillo. Rimostrazioni alle quali si sono unite quelle delle opposizioni, le quali avrebbero voluto parlare anche della crisi vissuta dalle società Partecipate del Comune di Palermo. Cannella è infatti titolare della delega relativa ai Rapporti con il Consiglio Comunale, con la quale di fatto potrebbe fare le veci dei suoi colleghi di Giunta, fra cui anche il vicesindaco Carolina Varchi. E per un attimo, fra i banchi di Palazzo Comitini, era stata paventata la possibilità che proprio la parlamentare nazionale potesse intervenire oggi in aula, cosa di fatto non avvenuta.

Dalle opposizioni gridano: “Assessore fantasma”

La prima seduta dell’anno del Consiglio Comunale si è arrestata ancor prima di iniziare. Duro il consigliere di Oso Ugo Forello che, dai banchi di Sala Martorana, ha gridato “assessore fantasma“. Parole che hanno preceduto l’intervento del capogruppo del M5S Antonino Randazzo. “Non intendiamo partecipare ad altre capigruppo in cui cambiamo le nostre determinazioni. C’è una città che sta soffrendo. Oggi c’è stato lo sciopero di Amat. La Rap sta vivendo un momento difficile. Sarebbe stato utile avere uno dei due qui (Varchi o Cannella), anche per avere informazioni rispetto a quanto sta succedendo. Bisogna subito discutere della crisi delle Partecipate e di quanto avvenuto al Capodanno di Palermo”. La seduta è stata quindi sospesa, per poi cadere per mancanza del numero legale. Si proseguirà domani mattina quando, con ogni probabilità, Giampiero Cannella dovrebbe intervenire in aula per dissipare tutti i dubbi nati in questi giorni.

