E’ partito il conto alla rovescia per la notte speciale di Capodanno che il 31 dicembre da Piazza Ruggero Settimo darà il benvenuto al 2026 insieme alla voce straordinaria di Arisa, all’energia pop, funk ed elettronica dei The Kolors, al djset di Radio Kiss Kiss, radio partner ufficiale dell’evento, e alla musica dance anni ’90 con il travolgente show de “I 40 CHE BALLANO 90”.

La città di Palermo è pronta per festeggiare il nuovo anno con una serata ricca di musica e intrattenimento che animerà Piazza Ruggero Settimo.

Si comincia alle 21,00

Il Capodanno, promosso dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Lagalla e organizzato da GoMad Concerti, prenderà il via alle 21.00 con la conduzione di Marco e Raf e il djset di Radio Kiss Kiss, storica emittente radiofonica nazionale e radio partner ufficiale dell’evento, che trasformerà la piazza in una grande festa collettiva, a cui seguirà il live di Arisa (intorno alle ore 22.30), cantautrice e artista di fama nazionale, voce straordinaria, due volte vincitrice del Festival di Sanremo, che ha conquistato il pubblico con successi indimenticabili come “Sincerità” e “La Notte”, che darà vita ad una performance caratterizzata da un repertorio che spazia dai grandi successi sanremesi alle hit più recenti.

Il brindisi a mezzanotte

Allo scoccare della mezzanotte, si terrà il brindisi ufficiale di benvenuto al 2026 alla presenza del Sindaco di Palermo, momento istituzionale e simbolico che unirà l’intera comunità in un augurio collettivo di prosperità e serenità per il nuovo anno.

A seguire, saliranno sul palco i The Kolors, una delle band pop-rock italiane più amate e di successo degli ultimi anni con hit da milioni di streaming. Vincitori di Amici nel 2015, hanno conquistato le classifiche guidati dal carismatico frontman Stash, coinvolgeranno il pubblico con la loro energia che mixa pop, funk ed elettronica.

La notte si balla

Per concludere alla grande, il travolgente show “I 40 che ballano 90”, dedicato alla musica dance anni ’90, per coinvolgere il pubblico con i grandi successi che hanno segnato un’epoca. Un finale coinvolgente per ballare e festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno.

Nato nel cuore della movida palermitana nel 2014, da un gruppo di amici 40enni nostalgici della musica più iconica di sempre, lo Show Dance Anni ’90 è oggi un format di fama nazionale, un orgoglio siciliano che fa ballare tutta Italia. Il team artistico è composto da Fabio T. The Voice, Giampaolo Nuccio DJ, Alex Durante alle percussioni, il corpo di ballo della Cubana Academy, le attrazioni di Giba & Mimì, la collaborazione di Tony Jd e la direzione artistica di Amato Martina.

Tutte le notizie utili: orari, accessi e divieti

Per vivere al meglio la notte di Capodanno, ecco tutte le indicazioni ufficiali su ingressi, uscite e servizi:

Ingressi alla Piazza Ruggero Settimo da

Via Ruggero Settimo

Via Dante

Piazza Sant’Oliva

Via della Libertà

Uscite dalla Piazza Ruggero Settimo

Via Ruggero Settimo

Via della Libertà

Via G. Daita

Via Paternostro

Via XX Settembre

Accessibilità:

Presente area riservata alle persone con disabilità in prossimità del palco

Ingresso consigliato: Via F. Turati

Servizi

WC posizionati in diversi punti dell’area

Presidio di Primo Soccorso (PMA) attivo in zona Piazza Castelnuovo

Presenza di mezzi di emergenza lungo il perimetro

PALCO: Posizionato lato Via E. Amari, facilmente raggiungibile dall’interno della piazza

Orari

* 20:00 – Apertura varchi

* 21:00 – Radio Kiss Kiss

* 22:15 – Arisa

* 00:00 – Brindisi di Capodanno

* 00:05 – The Kolors

* 01:30 – I 40 che ballano 90

Divieti

È vietato sostare nelle vie di accesso e nelle vie di esodo.

All’inizio ed alla fine dello spettacolo utilizzare le vie di accesso e di esodo, evitando assembramenti.

In caso di necessità, utilizzare le vie di fuga segnalate e seguire le indicazioni degli addetti alla sicurezza.

È vietato utilizzare bottiglie e lattine.