Un concerto natalizio delle voci bianche della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana nel duomo di Monreale. L’appuntamento è previsto domenica 22 dicembre, alle 21.

Nella cornice musiva del duomo risuoneranno le note del gruppo strumentale dell’Orchestra sinfonica e le voci dei bambini, sotto la direzione di Riccardo Scilipoti; in un connubio capace di creare una suggestiva e unica atmosfera natalizia. Il programma, frutto della competenza del Sovrintendente dell’Orchestra, Antonino Marcellino, intende ripercorrere la tradizione dei canti natalizi, in un arco diacronico che si snoda fino ai nostri giorni.

Fra i brani previsti, ad esempio, si spazia dalla “Alla Rustica” per archi e basso continuo, RV151 di Vivadi, all’ “Elegia” dalla Serenata per archi op.48 e il “Valzer” della Serenata per archi op. 48 di Cajkovskij, passando per la tradizione siciliana di “A la notti di Natalia”, ad “Astro del ciel” di Gruber, fino al “Gabriel’s oboe” di Morricone; e altri brani ancora.

Particolarmente soddisfatto, il presidente pro tempore della Foss Marco Intravaia, che è anche presidente del Consiglio comunale di Monreale: “Il nostro territorio è desideroso di eventi culturali di alto rilievo e il concerto di voci bianche non soltanto risponde a tale esigenza, ma contribuisce ad evidenziarne le enormi potenzialità artistiche e culturali, oltre a connotare ancora di più la bellezza del duomo. La tradizione dei canti e delle musiche natalizie, declinata in modo non scontato, offre un palinsesto interessante, capace di esaltare le caratteristiche canore delle giovani voci, soddisfare i gusti più eterogenei e i palati più esigenti.

Ringrazio il presidente Nello Musumeci e il sovrintendente Antonio Marcellino per la loro continua attenzione verso la nostra città”.

Saranno presenti al concerto, oltre agli stessi Marcellino e Intravaia, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, l’arcivescovo Michele Pennisi e altre importanti personalità della cultura e della musica.