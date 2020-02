Sabato 29 febbraio

A Palermo arriva un concerto multietnico che supera le frontiere per affermare l’universalità del linguaggio della musica. “Il canto del sole” è un concerto per la pace scritto da Lucina Lanzara, edito dalla Rai. La potenza della sua vocalità incontrano la forza travolgente del ritmo dei tamburi africani, per uno spettacolo altamente emozionante.

I “Ben Kadì” sono un gruppo di ventenni percussionisti africani, arrivati per mare e oggi pronti ad affrontare il mondo artistico. Il gruppo è stato fondato da Lucina Lanzara con il sostegno della fondazione Migrantes. Provengono prevalentemente dall’Ovest africano, Mali, Guinea e Costa d’Avorio. Hanno partecipato al concerto di Capodanno a Piazza Castelnuovo direzione artistica Red Ronnie, numerosi documentari, concerti con Lucina Lanzara. La rivista nazionale SUD ha pubblicato la loro storia. I Ben Kadì sono: Mory Diabate, Conde N’Goma, Sylla Ladjy, Ismael Cisse, Alpha Oumar Barry

Ismail Mbaye è considerato uno dei massimi esponenti della musica africana. L’anno scorso Badara Seck, il noto criot, suggerì caldamente a Lucina Lanzara di affidargli la crescita artistica dei Ben Kadì. E così è stato.

Ismaila Mbaye, uno dei protagonisti del film “Tolo Tolo” di Checco Zalone, di attore, performer e musicista, in tour con Mika, firma colonne sonore per Antonio Albanese, collabora stabilmente per la trasmissione su Rai 2 “Alle Falde del Kilimangiaro”.

Parteciperà come special guest al concerto serale “il Canto del Sole”. In questo fine settimana bisestile Ismaila Mbaye terrà due laboratori di percussioni dal titolo “Percussionando”, finalizzati a fare musica insieme, all’incontro umano, allo scambio, alla scoperta della forza travolgente delle percussioni africane. Il giorno dopo, domenica 1 marzo, si concentrerà sui tre suoni del Djembè.

Lucina Lazanzara è una cantautrice, compositrice, sperimentatrice vocale, facilitatore drum circle metodo Arthur Hull. Ha pubblicato 6 dischi con editori con la Rai o la Sonzogno. In uscita il suo libro “il tuo canto libera – guida pratica alla vocalità”. Con il sostegno della Fondazione Migrantes ha fondato il gruppo di percussionisti Ben Kadì. Ha elaborato il format delle Voci Vicine. La sua musica è diffusa da Radio Internazionali. Scrive per il cinema e il teatro.

Parte del ricavato andrà all’associazione di promozione sociale “il Parco del Sole” che ha sede proprio presso la Chiesa di San Giovanni Decollato e che si occupa del doposcuola e delle attività educative dei bimbi dell’Alberghiera. L’associazione accetta donazioni in abiti per bambini, generi alimentari di ogni tipo, cancelleria e libri.