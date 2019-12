Il palinsesto

Ricomincia una nuova settimana con Casa Minutella, il salotto in cui politici, artisti e personaggi dello spettacolo si raccontano a 360 gradi tra aneddoti e curiosità. A fare gli onori di casa, come sempre, sarà Massimo Minutella, da quattordici anni alla conduzione di una delle trasmissioni siciliane più seguite di sempre. Nella stagione in corso dagli studi di Trm sono passati, tra gli altri, Vittorio Sgarbi, Gianfranco Micciché e Leoluca Orlando.

La scorsa settimana si è conclusa con la partecipazione dell’associazione Sant’Erasmo Nautilus Onlus che ha presentato il progetto “Il mare di tutti”, evento di beneficenza per la promozione di un’iniziativa che realizzerà un’imbarcazione sociale per far vivere il mare a tutti i meno fortunati.

La nuova settimana si apre martedì 10 dicembre con la presenza dei deputati dell’Ars Alessandro Aricò, Francesco Cappello, Michele Catanzaro e Tommaso Calderone.

Mercoledì 11 dicembre sarà la volta di Red Ronnie, noto conduttore radiofonico e televisivo e critico musicale bolognese attivo da oltre quarant’anni nella diffusione e divulgazione della musica in Italia col programma “Roxy Bar”. Personaggio tra i più influenti nel panorama della musica italiana, nel suo studio sono passati artisti di primo piano come Vasco Rossi, a cui è legato da stima e amicizia.

Giovedì 12 ospite d’onore Alberto Pierobon, assessore all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, con una lunga carriera nel campo del ciclo dei rifiuti in cui ha maturato un’esperienza di molti anni al servizio di diversi enti locali. Un mese fa ha rifiutato un incarico a Padova per restare in Sicilia. A dialogare con l’assessore saranno il direttore responsabile di BlogSicilia Manlio Viola e il direttore di LiveSicilia Accursio Sabella.

Tutte le puntate vanno in onda dal martedì al venerdì alle 19,15 su Trm (canale 13), in replica alle 22,30 su Med1 (canale 71) e sulla pagina Facebook Casa Minutella Official.