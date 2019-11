A offrirglielo la società partecipata Etra

L’assessore Alberto Pierobon ha rifiutato l’incarico di direttore generale di Etra società veneta a totale partecipazione pubblica che si occupa di gestione del servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti nell’area che va dal Bassanese alla cintura urbana padovana.

E’ la stessa società a darne notizia. “La società Etra spa ha ricevuto oggi (lunedì 4 novembre, ndr) una comunicazione ufficiale da parte di Alberto Pierobon, designato lo scorso 24 settembre come direttore generale della multiutility – scrivono -. Nella sua missiva Pierobon, dopo un’accurata riflessione, ha affermato di dover rifiutare con rammarico il compito affidatogli dall’ente pubblico. ‘Mi onoro della vostra prestigiosa proposta di incarico di direttore generale – scrive Pierobon – tuttavia sono sopraggiunti motivi personali e familiari che non mi consentirebbero di svolgere pienamente, come sono solito fare, l’incarico. Serietà e responsabilità mi inducono quindi a rinunciare ringraziando dell’opportunità e della considerazione, ricambio con stima’”.