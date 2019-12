Il palinsesto

Ricomincia una nuova settimana con Casa Minutella, il salotto in cui politici, artisti e personaggi dello spettacolo si raccontano a 360 gradi tra aneddoti e curiosità. A fare gli onori di casa, come sempre, sarà Massimo Minutella, da quattordici anni alla conduzione di una delle trasmissioni siciliane più seguite di sempre. Nella stagione in corso sono dagli studi di Trm sono passati, tra gli altri, Vittorio Sgarbi, Gianfranco Micciché e Leoluca Orlando.

La scorsa settimana si è conclusa con i campioni della comicità siciliana Matranga e Minafò, noti per il successo dello spettacolo “Sicilia Cabaret” che ripartirà a febbraio dell’anno prossimo. Attualmente i due comici palermitani sono impegnati nelle riprese di “Un pugno di amici”, pellicola d’esordio che a marzo sbarcherà in tutte le sale.

CASA MINUTELLA VENERDI 29 NOVEMBRE 2019 Matranga e Minafò Publiée par Casa Minutella sur Vendredi 29 novembre 2019

La nuova settimana si apre martedì 3 novembre con Roberto Lagalla, ex rettore dell’Università di Palermo, oggi deputato e assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale nell’attuale legislatura. Ospiti in studio il direttore di BlogSicilia Manlio Viola e il giornalista del Giornale di Sicilia Giacinto Pipitone.

Mercoledì 4 sarà la volta dei 4 Gusti, quartetto comico palermitano della scuderia di “Sicilia Cabaret” composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro; famosi per la gag degli hippie in viaggio per Rimini alla ricerca di belle ragazze e per lo sketch in cui interpretano quattro testimoni di nozze dediti al black humour.

Giovedì 5 ospite d’onore Leonardo Guarnotta, magistrato palermitano che lavorò nel pool antimafia insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino coi quali istruì lo storico maxiprocesso.

Puntata speciale all’insegna della beneficenza quella di venerdì 6 che sarà dedicata alle attività di volontariato a sostegno di ragazzi autistici coordinate dal cav. Santi Gatto.

Tutte le puntate vanno in onda dal martedì al venerdì alle 19,15 su Trm (canale 13), in replica alle 22,30 su Med1 (canale 71) e sulla pagina Facebook Casa Minutella Official.