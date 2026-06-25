La macchina della sicurezza per il mega concerto Radio Italia Live al Foro Italico entra nella fase calda. L’Ufficio Traffico e Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha definito il pacchetto completo di restrizioni con due ordinanze speculari. Su esplicita richiesta della Questura, per garantire l’incolumità delle decine di migliaia di spettatori attesi domenica 28 giugno 2026, il lungomare e l’intero quartiere della Kalsa verranno blindati. Scattano divieti di sosta preventivi, strade sbarrate e aree speciali per bici e pullman.

Divieti di sosta con rimozione coatta: dove e quando

I primi blocchi alla sosta scatteranno già quarantotto ore prima dell’evento per permettere la logistica e il montaggio delle strutture.

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Provvedimenti nei tre giorni

Dalle ore 08:00 del 26 giugno alle ore 08:00 del 29 giugno: Foro Umberto I: intero tratto, incluse entrambe le carreggiate e la corsia arretrata antistante l’NH Hotel (con accesso da via Lincoln). Via Cala: intera carreggiata lato monte.

Dalle ore 18:00 del 27 giugno alle ore 07:00 del 29 giugno: Via Francesco Crispi: tratto tra Piazza XIII Vittime e via Cala (direzione via Messina Marine). Via Cala: tratto tra Foro Umberto I e via dei Cassari (ambo i lati, tutte le carreggiate. Via Lincoln: tratto compreso tra via Archirafi e il Foro Umberto I (ambo i lati). Aree e piazze storiche (intere zone): Piazza Marina (dalle ore 00:00 del 28), Piazza Tonnarazza, Piano di Sant’Erasmo, Piazzetta Porta Reale, Piazza Kalsa. Strade interne: Via N. Cervello, Via Torremuzza, Salita Santi Romano, Via Butera.

Sabato 27 giugno: scattano le prime chiusure per le prove

Per consentire il regolare svolgimento delle prove tecniche degli artisti, dalle ore 07:00 alle ore 24:00 di sabato 27 giugno cambierà la circolazione sul lungomare: Chiusura totale della carreggiata lato mare di Foro Umberto I (da Piazza Tumminello fino alla Gelateria Ilardo). Doppio senso di marcia temporaneo nella carreggiata lato monte dello stesso Foro Umberto I, con deviazioni regolate da appositi varchi stradali.

Domenica 28 giugno: il blocco totale (Chiusure dalle ore 07:00)

Nel giorno del concerto, dalle ore 07:00 del 28 giugno alle ore 07:00 del 29 giugno, l’area del Foro Italico sarà totalmente interdetta alle auto. Saranno chiuse al transito le seguenti vie (comprese tutte le strade perpendicolari che vi si immettono): Foro Umberto I (intero tratto e tutte le carreggiate). Via Francesco Crispi: chiusura del sottopasso in direzione via Cala (all’altezza di via Onorato) e blocco della corsia lato monte tra Piazza XIII Vittime e la Cala. Via Cala (intero tratto). Via Vittorio Emanuele: tratto tra via Porto Salvo e Foro Umberto I. Via Lincoln: chiusura al transito in direzione mare nel tratto tra Corso dei Mille e Foro Italico.

I veicoli provenienti da via Archirafi avranno l’obbligo di svoltare a sinistra verso la Stazione Centrale. Via dello Spasimo: chiusura all’altezza di via Vetriera in direzione Piazza Kalsa.

Altre vie inaccessibili: Via Ponte di Mare, Piazza Tumminello, Via Tiro a Segno (tra via Archirafi e piazza Tumminello), Via Messina Marine (da via Ponte di Mare a via Cappello).

Sbarramenti fisici: L’organizzazione posizionerà barriere pesanti tipo New Jersey su tutte le vie d’accesso per impedire l’intrusione di veicoli non autorizzati.

Piano parcheggi: dove lasciare bus, auto e biciclette

Il Comune invita drasticamente la cittadinanza a evitare l’uso del mezzo privato. Sono stati però predisposti dei nodi strategici per la sosta. Per chi va in bicicletta (Aree custodite dalle ore 14:00 del 28 giugno alle 02:00 del 29 giugno): Area interna del piazzale del Mercato Ittico (Via Francesco Crispi n. 3). Area interna del piazzale dell’Ecomuseo del Mare (Via Messina Marine n. 14).

Importante prestare attenzione al fatto che i normali stalli e alloggiamenti cittadini di bici e monopatinni elettrici a noleggio nelle aree del concerto verranno rimossi per ragioni di sicurezza.

Per i pullman turistici e i bus extraurbani: Riservato il lato destro di Via Salvatore Cappello, Viale dei Picciotti e Via M. Adorno. Grandi hub di parcheggio periferico: Parcheggio Basile, Parcheggio Nina Siciliana, Parcheggio John Lennon e Piazzale Ambrosini.

Deroghe speciali e sicurezza

I divieti di transito non si applicano ai mezzi di soccorso, forze dell’ordine, protezione civile e ai veicoli dell’organizzazione muniti di apposito pass con logotipo dell’evento. I veicoli che trasportano persone con disabilità potranno accedere fino a Piazza Tonnarazza esclusivamente per consentire il trasbordo del passeggero. Infine, per garantire corridoi d’emergenza puliti, è permanente il divieto di sosta ambo i lati (dalle 07:00 del 27 giugno alle 05:00 del 29 giugno) nei 50 metri antecedenti e successivi all’ingresso dell’Ospedale Buccheri la Ferla in via Messina Marine.