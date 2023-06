Il piano anti-traffico del Comune di Palermo

Sarà una due giorni di fuoco per la città di Palermo sotto il profilo della viabilità. Il popolo di Vasco Rossi si appresta ad invadere il capoluogo siciliano. Duecentocinquanta i pullman previsti, ai quali si affiancheranno numerosi mezzi privati. Un afflusso di persone stimato intorno alle 55.000 presenze che hanno imposto, all’Amministrazione Comunale, un piano della viabilità speciale. Cinque i parcheggi per i pullman confermati in città, con numerosi divieti di sosta e percorsi obbligati per gli automobilisti del capoluogo siciliano.

Il piano del Comune per il parcheggio dei pullman

Il piano anti-traffico è stabilito da due ordinanze dell’Ufficio Mobilità (870 e 871). Secondo quanto previsto dagli uffici comunali, ci saranno cinque aree parcheggio destinate ai pullman. Elemento centrale del piano del Comune è l’area all’interno della Fiera del Mediterraneo. Gli spazi di via Sadat dovrebbero infatti ospitare circa 120 mezzi. Luogo dal quale i fans di Vasco Rossi potranno raggiungere lo stadio Renzo Barbera, sede dell’evento, in circa 22 minuti a piedi. L’itinerario previsto prevede l’attraversamnto di via Imperatore Federico, piazza Leoni e viale del Fante.

Una volta esauriti i posti all’interno dell’area della Fiera del Mediterraneo, i mezzi in eccesso saranno destinati alla zona di piazzale Ambrosino, ovvero il parcheggio che risiede nei pressi della stazione Francia della metropolitana. Secondo quanto previsto dal documento, gli spettatori dovrebbero potere raggiungere l’impianto di viale del Fante in circa 28 minuti a piedi. Tragitto nel quale gli spettatori dell’evento dovrebbero attraversare piazza Giovanni Paolo II, via Resuttana, via Salvatore Aldisio, viale Strasburgo, viale Francia e piazzale Gaspare Ambrosini. Area sulla quale l’Ufficio Mobilità ha previsto l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalla mezzanotte del 22 giugno 2023 alle ore 06.00 del 24 giugno 2023.

Gli ingressi dei pullman in città

La gestione degli spazi di sosta di cui sopra, destinati ai pullman di cui all’evento e l’eventuale indirizzamento degli stessi in altre aree di sosta alternative, sarà curata dalla Polizia Municipale con il supporto di personale e volontari della Protezione Civile che garantiranno l’assistenza necessaria agli spettatori che dovranno raggiungere lo stadio “Renzo Barbera”. Con riguardo agli ingressi in città dei pullman, per chi arriva provenienti dalla Sicilia occidentale (A29 Trapani/Mazzara del Vallo) il parcheggio preferenziale sarà quella di piazzale Ambrosini (Parcheggio Stazione Francia). I mezzi dovranno immettersi in città dall’innesto dell’A29, in direzione di Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, uscire allo svincolo della zona industriale nord (subito dopo ospedale Cervello), immettersi poi sulla rotonda Vittime di Montagna Longa e seguire il seguente itinerario: via Ugo La Malfa, Via Pietro Nenni e per viale Francia in direzione di piazzale Gaspare Ambrosini.

Al contrario, per chi arriva dalla Sicilia Orientale (Messina/Catania/Siracusa/Ragusa/Caltanissetta/Agrigento/Enna), il parcheggio prefereziale sarà quello della Fiera del Mediterraneo. I mezzi dovranno uscire allo svincolo di viale Lazio, (viale Lazio corsia preferenziale in contromano), per poi proseguire su viale Campania, via Brigata Verona, Piazza Vittorio Veneto, via dell’Artigliere, piazza Leoni, viale Diana, via della Favorita, via Imperatore Federico, piazzale Nelson Mandela, via Arnaw Sadat.

I parcheggi alternativi

Una volta esauriti i posti anche nel parcheggio nei pressi della stazione Francia, il piano del Comune prevede l’utilizzo di tre aree parcheggio alternative. Si tratta di piazzale Giotto, via Nina Siciliana e via Ernesto Basile. A tal proposito, per coloro i quali raggiungeranno il capoluogo in auto privata, il Comune consiglia di utilizzare il parcheggio pubblico Giotto/Lennon e raggiungere lo stadio utilizzando le linee urbane del trasporto pubblico operativo.

Divieti di sosta

Un piano al quale si prevedono delle modifiche alla normale viabilità della zona. A tal proposito, l’Ufficio Mobilità ha previsto l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7 del 21 giugno alle ore 6 del 24 giugno su viale del Fante, in ambo i lati del tratto compreso fra viale Diana e viale Rocca; piazza Salerno; via Villa Sofia, in ambo i lati del tratto compreso fra piazza Salerno e via Croce Rossa; piazza Giovanni Paolo II, via del Carabinieri e piazza Leoni. Divieti ai quali si unirà l’istituzione del divieto di sosta anche su piazzale Ambrosini, via Ammiraglio Calogero Nicastro e via Ammiraglio Paolo Thaon (lato destro), via Isaac Rabin (lato destro) e via Anwar Sadat (lato destro).

L’area ristoro

Nei giorni scorsi, era arrivato l’atto che riguarderà il posizionamento dei mezzi dell’area ristoro, che si collocherà sul lato destro di piazza Alcide de Gasperi, ovvero su via Antonino Cassarà. Un tratto stradale sul quale è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare dalla mezzanotte del 22 gugno fino alle ore 24 del 23 giugno. Limitazione che, ovviamente, non si applicherà ai mezzi utilizzati per il commercio del settore alimentare, così come avviene tradizionalmente per le partite casalinghe del Palermo Calcio allo stadio Renzo Barbera.

Niente pace per i residenti già dal 21

Certamente i residenti della zona dovranno mettersi il tradizionale ‘cuore in pace’ e tollerare disagi di varie nature. Fra questi non solo il traffico ma anche il rumore. Per l’attesissimo concerto di Vasco Rossi ci sarà, infatti, una deroga alle limitazioni alle emissioni sonore. Così ha stabilito il sindaco di Palermo Roberto Lagalla recependo gli input dagli uffici del Servizi ambiente del Comune. E’ evidente che per la due giorni di concerto della rockstar e per le prove previsti allo stadio “Renzo Barbera” ci sarà uno sforamento nelle emissioni sonore. Il primo cittadino ha concesso quindi la deroga ma comunque ci saranno dei limiti per l’uso di strumentazione amplificata. Il livello di emissioni sonore dovrà comunque essere tale che sugli edifici limitrofi allo stadio non debba superarsi il limite di 70 decibel. Per tale monitoraggio prescritto che, prima dell’inizio della manifestazione, un tecnico abilitato in acustica regoli i settaggi degli impianti utilizzati.

Quando entra in vigore

L’ordinanza di deroga è valida per il 21, 22 e 23 giugno prossimi. Il primo giorno per le prove acustiche e gli altri due giorni per i concerti veri e propri. Quindi il 22 e 23 giugno sarà in vigore dalle ore 15,30 alle 24, nel giorno delle prove lo sforamento sarà consentito dalle 17 alle 22. Questo comunque è solo un primo aspetto superato, ancora diversi i provvedimenti da porre in essere sul piano organizzativo. Dalla viabilità al parcheggio per i 250 pullman previsti, senza dimenticare i lavori allo stadio.

I numeri dell’evento

Il concerto di Vasco Rossi apre la stagione del ritorno dei grandi eventi estivi a Palermo. I numeri sono chiari ed inequivocabili. Settantaquattro mila spettatori in due giorni, 55mila arrivi da fuori Palermo, alberghi adesso tutti pieni e una ricaduta economica per la città valutata, dall’organizzazione, in quasi 20 milioni di euro (oltre 10milioni solo negli alberghi su tutto il territorio della provincia). Vasco Rossi terrò banco giovedì e venerdì allo stadio Renzo Barbera. Entro oggi si completa il montaggio del palco mentre per domani martedì 20 giugno è atteso l’arrivo della produzione nazionale. Mercoledì le prove generali e già dal 21 giugno sarà in vigore l’ordinanza comunale che deroga ai limiti di inquinamento acustico.