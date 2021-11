SALTA UNO DEI TAPPI ALLA VIABILITA' DI VIA CRISPI

Salta uno dei tappi alla viabilità di Palermo. Dopo diverse settimane, si sta per concludere l’iter dei lavori in via Francesco Crispi, relativo agli interventi per la realizzazione del nuovo collettore fognario.

Dopo aver apposto le tubazioni necessarie, gli operai facenti capo alla ditta Amec hanno completato i lavori, togliendo il cantiere ed asfaltando il tratto stradale interessato. Nelle prossime ore, la viabilità della zona dovrebbe tornare alla normalità.

I problemi alla viabilità

Un’importante notizia per automobilisti e residenti, costretti negli ultimi mesi a code in mezzo al traffico e a decine di minuti persi in attesa di uscire dalla gimcana di macchine e camion della zona. Fatto che è stato evidenziato già diverse volte, ma a cui non si è riusciti a trovare mai una soluzione. Non sono stati sufficienti nemmeno i mobility manager nominati dal Comune per risolvere il problema traffico. L’unica soluzione alla congestione della viabilità è arrivata “naturalmente”, ovvero con il fine lavori.

I lavori sull’impianto d’illuminazione

Ma il ritorno alla normalità, da punto di vista della viabilità, è ancora lontano. Nell’area del Porto, vi sono diversi cantieri ancora in essere. Fra questi, quelli relativi al rifacimento dell’impianto d’illuminazione. Interventi che stanno provocando un notevole restringimento di carreggiata sulle bretelle laterali che immettono su piazza XIII Vittime.

Interventi che, nei prossimi mesi, potrebbero essere estesi anche al sottopasso di via Francesco Crispi. Una possibilità che i tecnici del Comune stanno valutando per potere sfruttare al massimo i fondi rimasti a disposizione dal ribasso sul costo dei lavori sul sistema d’illuminazione dell’area.

Il sottopasso di via Francesco Crispi

Ma a rendere complicata questa opzione vi è la condizione del sottopasso di piazza XIII Vittime. La struttura attende da anni degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad oggi non compiuti. Una situazione che ha determinato un notevole restringimento di carreggiata in direzione Porto. Limitazione alla viabilità che insiste in zona già da un paio d’anni e per la quale si attendono gli interventi di manutenzione sui paramuro laterali.

Lavori che, però, sono ancora al palo, nonostante la sottoscrizione dell’accordo quadro da parte del Comune di Palermo il 9 febbraio. Secondo quanto riferito qualche settimana fa dall’assessore ai Lavori Pubblici Maria Prestigiacomo, a mancare all’appello sarebbe il piano di sicurezza.