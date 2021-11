IL SOPRALLUOGO DEI TECNICI DEL COMUNE

Estendere i lavori sul sistema di illuminazione di piazza XIII Vittime anche al sottopasso di via Francesco Crispi: è questa la possibilità che i tecnici del Comune di Palermo stanno valutando, per potere sfruttare al massimo i fondi a disposizione.

Lavori che andrebbero ad aumentare il numero di cantieri attualmente esistenti in zona e che stanno mettendo sotto pressione la tenuta del traffico del Porto. Ciò, nonostante la nomina dei due mobility manager da parte del Comune. Incarichi che, ad oggi, non hanno comportato cambiamenti sostanziali nella viabilità del Porto.

I lavori sul sistema di illuminazione

Un sopralluogo condotto il 2 novembre e che in parte via abbiamo documentato durante la nostra live in zona. A condurlo vi era un team di quattro persone, capitanato dall’ingegnere Margherita Di Lorenzo e dal collega Roberto Cairone, impegnato a verificare la possibilità di potere estendere i lavori attualmente in corso al sistema d’illuminazione della Cala e di piazza XIII Vittime, anche al sottopasso, il quale presenta un impianto decisamente vetusto. Gli interventi verrebbero finanziati con parte dei soldi rimasti in seguito al ribasso del costo dei lavori sull’impianto del Porto.

A destare qualche preoccupazione, sulla fattibilità del progetto, è lo stato dei parapetto laterali del sottopasso. Nell’idea dei tecnici, vi era la speranza che i lavori di manutenzione sui muri laterali fossero a buon punto. Ma gli stessi sono ancora al palo, come già documentato, a causa della mancanza del piano di sicurezza. Un’assenza che costringe la Tecno Costruzioni, ditta che ha sottoscritto l’accordo quadro il 9 febbraio, ad attendere la conclusione dell’iter burocratico per potere partire con i lavori. Intanto, la palma a bordo strada continua a crescere rigogliosa, in mezzo alla restrizione di carreggiata presente in loco da oltre due anni.

Caos traffico alla Cala, la svolta è vicina (VIDEO)

Inoltre, sono attese novità anche sul fronte della viabilità. Secondo quanto riferito da Amec, la ditta che si sta occupando dei lavori del collettore fognario, il cantiere attualmente esistente nei pressi della Cala è sulla via della conclusione. Gli operai sono al lavoro per accelerare le operazioni di scavo e di chiusura dello stesso. Interventi che, secondo la ditta, dovrebbero concludersi la prossima settimana. Notizia che, se concretizzata, rappresenterebbe l’eliminazione di uno dei “tappi” alla mobilità di tutto il circondario del Porto di Palermo.

Un caos, quello che ha riguardato l’area del Porto, che ha fatto infuriare residenti ed automobilisti. Il picco si raggiunge durante le ore di punta. Come palesato dalla nostra live dell’8 ottobre e confermato dalla diretta di martedì 2 novembre. La coda di macchine arriva infatti ad estendersi fino a piazza della Pace. Una questione, quella della viabilità fra Porto e Cala, sulla quale si attendeva l’intervento dei mobility manager nominati dal Comune di Palermo. I tecnici erano stati scelti dall’assessore Giusto Catania e dal sindaco Leoluca Orlando per lenire i problemi derivati dal traffico. Ad oggi, però, non si sono registrati interventi decisivi da questo punto di vista.