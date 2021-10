UN'AREA GIA' OGGETTO DI PROBLEMI DI VIABILITA'

L’area del Porto di Palermo continua ad essere preda di traffico e cantiere. Nella zona di piazza XIII Vittime, il Comune sta conducendo dei lavori di aggiornamento degli impianti di illuminazione. Un’operazione che però ha previsto, al suo interno, una modifica abbastanza peculiare.

Infatti, sono stati realizzati dei supporti in cemento armato sul ciglio della strada. Strutture in cui verranno alloggiate le basi dei futuri pali della luce. Ciò per non danneggiare la limitrofa pista ciclabile. Una scelta che però limiterà lo spazio a disposizione dei mezzi, già di per sè ristretto. Il tutto in un’area da tempo vittima del traffico.

Il nuovo sistema d’illuminazione di via Crispi (VIDEO)

Congestione della viabilità che si verifica soprattutto nelle ore di punta, quando le code arrivano anche ad un chilometro di lunghezza. Gli imbarcaderi del Porto, da un lato, e i lavori sul depuratore della Cala dall’altro, costringono gli automobilisti a decine di minuti di attesa per percorrere un tratto che si dovrebbe attraversare normalmente nel giro di un paio di minuti.

Una situazione, quella del traffico, che ha allarmato i residenti della zona. Tra questi anche A.P., ingegnere, che ha evidenziato la situazione di caos che si sta venendo a creare sull’area. “Questa bretella laterale la destinano anche a parcheggio. Quindi, secondo questa visione, queste penisole per i pali della luce serviranno anche a delimitare i parcheggi. Ma, una volta che hai un’area congestionata come via Francesco Crispi, dovresti fare di tutto per liberarla. Andrebbe inserito il divieto di sosta in quell’area, cercando parcheggi nelle aree limitrofe. Basta una macchina per bloccare tutto, soprattutto quando passano i camion per entrare al Porto. Bisogna fare qualcosa per risolvere il problema del traffico in zona”.

L’assessore Prestigiacomo: “Penisole evitano danneggiamento pista ciclabile”

Un argomento, quello dei lavori di via Crispi, sul quale è intervenuta l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Palermo Maria Prestigiacomo. L’esponente della Giunta Orlando ha spiegato meglio quale sarà l’aspetto che le bretelle laterali avranno, una volta conclusi i lavori.

“Gli interventi sul sistema di illuminazione di piazza XIII Vittime stanno seguendo lo stesso sistema utilizzato in via Sciuti. Il marciapiede è strettto. Ciò comporta l’utilizzo di alcune penisole in cemento di 2×2 metri, che faranno da base per i pali. Negli spazi fra un una struttura e l’altra, inoltre, vi saranno dei parcheggi auto. Questo permetterà, al tempo stesso, di evitare il danneggiamento della pista ciclabile. Le due cose non erano compatibili”.

Fronte traffico: nessuna novità dai mobility manager

A preoccupare i residenti è il tema legato alla viabilità. Come è ben noto, l’area di piazza XIII Vittime risente, in particolare, di alcuni cantieri e restringimenti di carreggiata. Ciò, unito all’afflusso di camion a causa dalla presenza del Porto e dalla contemporanea indisponibilità di ponte Corleone e ponte Oreto, provoca un deciso aumento del traffico in zona.

Un tema del quale sono stati chiamati ad occuparsi i due mobility manager nominati dal Comune di Palermo, ovvero l’ing. Mario Scotto e l’Ing. Roberto Biondo. Dalle ultime notizie fornite ai nostri microfoni dall’assessore Giusto Catania, i due tecnici si stavano occupando di redigere una relazione sull’area per “capire che interventi medicatori si possono mettere in atto”. Ma, ad oggi, del suddetto documento non vi sono ancora traccia. Il tema, come ha ricordato lo stesso esponente di Sinistra Comune ai nostri microfoni, sono i cantieri. E proprio in zona sono previsti degli interventi di scarificazione dell’asfalto nei prossimi giorni. Di certo, non è una buona notizia per tutti coloro i quali si troveranno di passaggio nell’area.