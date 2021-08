MOBILITA' PARALIZZATA PER TUTTA LA MATTINATA

Traffico paralizzato nei pressi del Porto di Palermo. Nell’area di via Francesco Crispi, si stanno infatti svolgendo degli interventi di scarificazione e di rifacimento dell’asfalto.

Gli operai del Comune sono già al lavoro da alcuni giorni per portare avanti il cantiere. Un intervento necessario a fronte delle numerose buche generatesi negli ultimi anni nell’importante arteria viaria del capoluogo siciliano. Ma che, al contempo, sta provocando numerosi disagi a centinaia di automobilisti che si trovano a transitare in zona.

Il tutto durante uno dei periodi di caldo più intensi di questo 2021. Ondata di calore certificata dall’avviso emanato dalla Protezione Civile per la giornata di oggi.

IL CANTIERE CHE PARALIZZA LA VIABILITA’ DEL PORTO (VIDEO)

Un cantiere che ha ridotto via Crispi ad una corsia, nel tratto fra piazza della Pace e via Mariano Stabile. Mezzi posteggiati, operai al lavoro e coni a delimitare l’asfalto ad una sola corsia. Questo è lo scenario a cui si sono trovati di fronte i guidatori palermitani questa mattina.

Il restringimento ha causato incolonnamenti giunti ad interessare anche il circondario fra via dei Cantieri e via Duca della Verdura. Questo anche a causa del notevole afflusso di mezzi pesanti nell’area, sia per la presenza degli imbarcaderi che per l’impossibilità, per i mezzi pesanti, di poter transitare da altre importanti arterie viarie della città.

Ciò, a maggior ragione, nelle ore di punte del traffico palermitano, a cui si uniranno gli imbarchi e gli sbarchi dal Porto. Il periodo estivo e il grosso afflusso di turisti non aiuta di certo a mantenere le code entro un margine di normalità. Ciò, unito al cantiere ancora non definito in via Montepellegrino e alla riduzione di carreggiata sul sottopasso di piazza XIII Vittime, rischia di paralizzare l’intera mobilità della zona.