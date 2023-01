il monito del sindacato csa-cisal

“L’Asp di Palermo ha indetto un concorso per assumere 53 programmatori a tempo indeterminato, ‘dimenticando’ però di averne già reclutati altrettanti nel 2020 che da oltre due anni lavorano nella Pubblica amministrazione a seguito non di click day, ma di procedura di selezione pubblicata in Gazzetta”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del sindacato Csa-Cisal.

La richiesta all’Asp e alla politica

“Chiediamo ai vertici dell’Asp e alla politica di non gettare alle ortiche queste professionalità che l’ente ha già formato e che hanno garantito, in piena pandemia, i servizi alla cittadinanza”.

Oltre 2mila candidati al concorso, rischiano il posto i dipendenti a tempo determinato

“Dal 14 al 17 febbraio si terrà a Caltanissetta la prova scritta del concorso dell’Asp di Palermo con oltre 2 mila candidati – continua Badagliacca – ma i posti vacanti in pianta organica, dal 2020 e fino all’aprile di quest’anno, sono stati e sono coperti da personale a tempo determinato che dal primo maggio, festa dei lavoratori, potrebbe ritrovarsi paradossalmente disoccupato”.

“Lavoratori indispensabili nell’emergenza Covid, le istituzioni non li dimentichino”

Conclude Badagliacca: “Si tratta di dipendenti che sono stati indispensabili non solo nella gestione dell’emergenza Covid, ma anche per le ordinarie attività dell’Asp e di cui adesso le istituzioni non possono dimenticarsi, specie se a Roma verrà approvata la stabilizzazione di chi ha almeno 18 mesi di esperienza. E’ necessario avviare un percorso che tuteli questi lavoratori, a beneficio anzitutto dei siciliani”.

Ad agosto la bufera sul concorso per amministrativi

Ad agosto era scoppiata la bufera sul concorso per amministrativi bandito dall’Asp di Palermo tre anni fa.

“Apprendiamo con stupore come l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo stia triplicando i posti per collaboratore amministrativo messi a bando nel 2019. Mentre sono tuttora in corso le prove orali per la definizione della graduatoria e con le ormai imminenti scadenze elettorali, infatti, con delibera 395 del 2 agosto a firma del Direttore generale dell’Asp di Palermo, i posti passano da 30 a 99. Un fatto increscioso che a nostro parere si pone in palese violazione con quanto previsto dalle recenti direttive assessoriali e dal nuovo Ccnl”. A dirlo in una nota a firma congiunta sono il segretario regionale Uil Sanità Totò Sampino e il segretario provinciale Giuseppa Alongi.

La richiesta di audizione in commissione Sanità all’Ars

“Chiederemo pertanto – avevano concluso i sindacalisti – un’audizione in Commissione Sanità all’Ars al fine di conoscere le ragioni per quali le indicazioni assessoriali e lo stesso Ccnl siano stati disattesi e segnatamente, senza alcun tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali”.