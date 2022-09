Ecco i nomi dei vincitori

Dopo la pubblicazione delle prime graduatorie per Funzionari economici finanziari (RAF-EFI), Funzionari avvocati (RAF-AVV), Funzionari tecnici (RAF-TEC) e Funzionari agrari (RAF- AGR), la Regione Siciliana ha pubblicato le graduatorie definitive anche per altri profili.

In particolare, sono state approvate e pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale le graduatorie finali di merito del concorso pubblico per 88 Funzionari Direttivi cat. D – Ricambio generazionale Amministrazione Regionale anche per 5 unità con il profilo di Funzionario Controllo di Gestione (RAF/COG), selezionati tra i 13 aspiranti idonei, e 11 unità con il profilo di Funzionario sistemi informativi e tecnologie (RAF/SIT) scelti sulla base di una rosa di 186 candidati.

Si attende ancora la pubblicazione della graduatoria finale per i 22 funzionari amministrativi.

Per quanto riguarda il concorso per 537 unità di personale categoria D per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia sono state approvate le graduatorie finali per 37 unità con il profilo di Analista del mercato del lavoro (CPI/AML), per 119 unità con il profilo di Specialista amministrativo contabile (CPI/SAM), per 37 unità con il profilo di Specialista informatico statistico (CPI/SIS) e per 344 unità con il profilo di Specialista mercato e servizi lavoro (CPI/SML).

I vincitori saranno assunti a tempo pieno e indeterminato

Le graduatorie sono state stilate dalle commissioni giudicatrici in base al punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e al punteggio relativo ai titoli di studio e di servizio, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza.

Per i vincitori scatterà l’assunzione con profilo di funzionario D, a tempo pieno e indeterminato.

I decreti sono pubblicati integralmente, con effetto di notifica a tutti gli interessati, sul sito internet della Regione Siciliana, dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale e sul sito del Formez e saranno pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi.

Le graduatorie

Ecco tutte le graduatorie al momento disponibili: