Concorsi alla Regione, ultimatum dei sindacati “Pronti i ricorsi giudiziari”

Redazione di

16/02/2022

“Il Governo regionale deve subito stanziare 44 milioni di euro per le progressioni di carriera e la riqualificazione dei dipendenti, altrimenti sarà sommerso dai ricorsi che bloccheranno tutti i concorsi recentemente banditi dalla Regione Siciliana“. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Csa-Cisal. Ricorsi collettivi gratuiti “Mettiamo a disposizione di tutti i lavoratori regionali, in modo completamente gratuito, i nostri legali dello Studio Binaggia per un ricorso che presenteremo entro il 28 aprile. L’unico modo per evitare lo stop al concorso, che danneggerebbe migliaia di giovani, è rispettare i diritti dei dipendenti”. Così i sindacati mettono in guardia la Giunta Musumeci dopo i bandi che non prevedono le riserve di Legge per il personale interno (il ricorso al tribunale sarà a carico del sindacato senza alcun costo di adesione da parte dei lavoratori). “Ennesimo pasticcio” “L’incomprensibile scelta del governo di violare le norme, anche costituzionali, ed escludere in itinere i lavoratori regionali dai concorsi, in seguito all’improvvida segnalazione di un’organizzazione sindacale e in barba all’autonomia speciale – continuano Badagliacca e Lo Curto – ha creato l’ennesimo pasticcio e una situazione paradossale: i regionali sono stati tagliati fuori, anche se il 30% dello stanziamento nazionale era riservato a loro“. L’ultimatum dei sindacati “Ribadiamo la nostra proposta al Governo: usi quel 30%, pari a 44 milioni, per finanziare la riqualificazione o il ricorso sarà inevitabile. I lavoratori potranno ricevere la documentazione per partecipare gratuitamente al ricorso inviando le proprie generalità alla e-mail ricorsi.concorsi22@gmail.com”. I concorsi aperti La Regione ha bandito ben 1.170 posti di lavoro a tempo indeterminato per i quali sono in arrivo migliaia e migliaia di domande. Si parla di circa 200mila istanze già presentate. In particolare pubblicati a fine dicembre 2021 nella Gazzetta ufficiale i seguenti bandi di concorso: 1.024 laureati e diplomati nei Centri per l’Impiego; 100 laureati per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale; 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana; 83 figure di esperti per il Pnrr. Infine servono 250 posti per autisti Ast: il governo dovrebbe dare il via libera intanto per i primi 150. Altri 7 posti saranno autorizzati al Maas di Catania. Lavoro, oltre 1.200 assunzioni in Sicilia, via ai concorsi dalla Regione (I BANDI)

“Il Governo regionale deve subito stanziare 44 milioni di euro per le progressioni di carriera e la riqualificazione dei dipendenti, altrimenti sarà sommerso dai ricorsi che bloccheranno tutti i concorsi recentemente banditi dalla Regione Siciliana“. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Csa-Cisal.

Ricorsi collettivi gratuiti

“Mettiamo a disposizione di tutti i lavoratori regionali, in modo completamente gratuito, i nostri legali dello Studio Binaggia per un ricorso che presenteremo entro il 28 aprile. L’unico modo per evitare lo stop al concorso, che danneggerebbe migliaia di giovani, è rispettare i diritti dei dipendenti”. Così i sindacati mettono in guardia la Giunta Musumeci dopo i bandi che non prevedono le riserve di Legge per il personale interno (il ricorso al tribunale sarà a carico del sindacato senza alcun costo di adesione da parte dei lavoratori).

“Ennesimo pasticcio”

“L’incomprensibile scelta del governo di violare le norme, anche costituzionali, ed escludere in itinere i lavoratori regionali dai concorsi, in seguito all’improvvida segnalazione di un’organizzazione sindacale e in barba all’autonomia speciale – continuano Badagliacca e Lo Curto – ha creato l’ennesimo pasticcio e una situazione paradossale: i regionali sono stati tagliati fuori, anche se il 30% dello stanziamento nazionale era riservato a loro“.

L’ultimatum dei sindacati

“Ribadiamo la nostra proposta al Governo: usi quel 30%, pari a 44 milioni, per finanziare la riqualificazione o il ricorso sarà inevitabile. I lavoratori potranno ricevere la documentazione per partecipare gratuitamente al ricorso inviando le proprie generalità alla e-mail ricorsi.concorsi22@gmail.com”.

I concorsi aperti

La Regione ha bandito ben 1.170 posti di lavoro a tempo indeterminato per i quali sono in arrivo migliaia e migliaia di domande. Si parla di circa 200mila istanze già presentate. In particolare pubblicati a fine dicembre 2021 nella Gazzetta ufficiale i seguenti bandi di concorso:

1.024 laureati e diplomati nei Centri per l’Impiego;

100 laureati per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale;

46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana;

83 figure di esperti per il Pnrr.

Infine servono 250 posti per autisti Ast: il governo dovrebbe dare il via libera intanto per i primi 150. Altri 7 posti saranno autorizzati al Maas di Catania.