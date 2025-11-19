Sbarca all’Ars la vicenda del concorso lampo per 9 funzionari amministrativi e 5 assistenti amministrativi pubblicato sul sito del Cefpas il 14 novembre scorso che prevedeva solo nove ore di tempo, in gran parte notturne, per la presentazione delle domande a partire dalla mezzanotte dello stesso giorno.

Tempi illegittimi, convocare una audizione urgente

Il capogruppo del M5S, Antonio De Luca, ha infatti richiesto al presidente della Commissione Salute di palazzo dei Normanni, Giuseppe Laccoto, la convocazione urgente di un’audizione “per fare luce su una vicenda assurda”.

“Le normative in materia di concorsi pubblici – dice De Luca – prevedono tempistiche ben diverse di quelle messe in atto dal Cefpas. Vogliamo pertanto ampie e dettagliate spiegazioni su quanto accaduto e, se ce ne sono i presupposti, pure il ritiro del bando Lo dobbiamo ai siciliani che, anche per quanto accaduto nella freschissima vicenda Cuffaro, rischiano di perdere fiducia nelle selezioni pubbliche”.

All’audizione sono stati convocati l’assessora alla Salute, Daniela Faraoni, il dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, Giacomo Scalzo, oltre a Roberto Sanfilippo e Gioacchino Pontillo, rispettivamente direttore e dirigente amministrativo, responsabile del progetto, del Cefpas.

La smentita Cefpas

Ma sulla vicenda è già arrivata una smentita del Cefpas, o meglio una precisazione dei termini di quanto accaduto. In merito alla pubblicizzazione dalla mezzanotte del 13 novembre alle ore 9 del giorno successivo sul sito di InPa del concorso pubblico indetto dal CEFPAS, si comunica che si è trattato di un mero errore e per l’accertamento delle relative responsabilità il Centro ha aperto una indagine interna. Si specifica comunque che sul sito INPA non era stato pubblicato alcun bando dal CEFPAS.

Il vero bando per le assunzioni

Il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 9 funzionari amministrativi di Cat “D” e 5 assistenti amministrativi di categoria “C” è stato pubblicato sul sito del Centro con la delibera n. 180 pubblicata nel pomeriggio del 14 novembre (su cui sono riportate le firme digitali con data ed ora certa). Il bando prevede che la domanda di partecipazione ai concorsi sarà presentabile dal 1° al 31 dicembre per 30 giorni, come previsto per legge e come specificato all’interno dei medesimi avvisi già pubblicati sul sito www.cefpas.it. Sarà cura del CEFPAS rispettare le tempistiche fissate e garantire trasparenza e parità di accesso.

Il reclutamento previsto rappresenta un nuovo inizio per il CEFPAS e una sicura opportunità occupazionale per il territorio nisseno. Le assunzioni si inseriscono in un contesto in cui la formazione degli operatori sanitari risulta di particolare importanza strategica.

