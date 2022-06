Le selezioni si svolgeranno il 21, 22, 24, 27 e 28 giugno

Prende il via il maxi-concorso del Ministero della Giustizia. Dopo la selezione per 8171 addetti all’ufficio del processo, il Ministero ha pubblicato le date del concorso per 5410 unità di personale tecnico amministrativo non dirigenziale, in possesso di diploma o laurea in specifici settori.

Gli esami si svolgeranno il 21, 22, 24, 27 e 28 giugno in varie sedi dislocate in tutta Italia secondo il calendario reso noto sul sito Formez.

Questa volta al banco di prova dei test a risposta multipla andranno gli aspiranti candidati che concorreranno per 750 posti (area funzionale II, fascia economica F2), 3000 posti (area funzionale II, fascia economica F1) per diplomati e 1660 posti (area funzionale III, fascia economica F1) per laureati.

Si tratta di un concorso molto atteso per il quale sono state presentate ad aprile 72188 candidature e che prevederà l’inserimento a tempo determinato per un periodo massimo di 36 mesi presso la sede della Corte di cassazione (Roma) e le sedi dei Distretti delle Corti di Appello presenti nelle diverse regioni italiane.

Le selezioni

La prova scritta digitale, distinta per ciascun profilo, consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti e servirà ad accertare la conoscenza delle materie previste dai rispettivi bandi (disponibili qui), in relazione a ciascun profilo e/o codice di concorso.

La prova si intenderà superata solo al raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30 (risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta sbagliata: – 0,375).

La graduatoria finale sarà ottenuta sommando il punteggio della prova scritta (max 30 punti) e della valutazione dei titoli (max 15 punti).

Le istruzioni per i candidati

I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame, nel giorno indicato nel calendario e nell’orario che sarà reso noto con successiva comunicazione sul sito del Ministero della Giustizia e sul portale “Step One 2019”.

I candidati ammessi a sostenere l’esame dovranno essere muniti di:

copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale (inviata al proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria dall’indirizzo noreply@concorsismart.it);

documento di riconoscimento in corso di validità;

codice fiscale;

autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata all’avviso e alla lettera di partecipazione).

I candidati non potranno portare con sé alcun tipo di bagaglio e non potranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione.

I partecipanti dovranno, inoltre, indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

In Sicilia le prove si svolgeranno nelle sedi di Catania (Palaghiaccio Catania, Viale Kennedy8/A, 95047) per i candidati provenienti da Catania e Messina, Palermo (Centro Conca D’oro, Via Giuseppe Lanza di Scalea 1963, 90146) per i candidati provenienti da Palermo e Trapani e Siracusa (Centro fiera del sud, Viale Epipoli, 250, 96100) per i candidati provenienti da Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa.

Per maggiori dettagli consulta i bandi e il calendario disponibile sul sito del Formez.