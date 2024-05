Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un bando per la copertura di due posti di ormeggiatore/barcaiolo. Chi verrà selezionato sarà inserito nel gruppo ormeggiatori e barcaioli del porto di Palermo. La domanda di partecipazione va presentata entro il prossimo 2 giugno.

I requisiti per partecipare

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 45 anni (il limite massimo di età è superato alla mezzanotte del giorno del quarantacinquesimo compleanno); cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, purché il candidato abbia adeguata conoscenza della lingua italiana dimostrata con la certificazione livello B1 Common European Framework of Reference for Languages rilasciata da ente accreditato; sana e robusta costituzione fisica; non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione oppure contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per altro delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; aver effettuato 2 (due) anni di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili e/o militari, e/o navi da diporto come definite dalla legge.

La navigazione su navi militari compiuta nelle categorie di nocchiere, specialista delle telecomunicazioni e scoperta, cannoniere, tecnico di armi, palombaro, incursore, specialista del servizio amministrativo e logistico, nocchiere di porto delle specialità di coperta, marinaio di tutte le abilitazioni e gli abilitati sommozzatori di qualsiasi categoria è equiparata alla navigazione di coperta su navi mercantili.

E’ considerata valida per il presente concorso la navigazione compiuta su navi maggiori e minori, comprese quelle adibite ai servizi dei porti e quella compiuta su navi adibite al traffico locale ed alla pesca costiera, a prescindere dalla stazza delle navi stesse e dalla qualifica rivestita, a condizione che le dotazioni tecniche di bordo risultino sistemate in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di macchina e di coperta; titolo professionale di Capo barca per il traffico locale o superiore, purché abiliti al comando dei mezzi nautici necessari allo svolgimento del servizio; iscrizione nella prima categoria della gente di mare; patente di guida di categoria B.

Come presentare la domanda

Le domande devono essere presentate entro il prossimo 2 giugno: tramite raccomandata con avviso di ricevimento da inoltrare alla Capitaneria di Porto di Palermo – Via Francesco Crispi n. 153 – 90133 Palermo; direttamente alla Capitaneria di Porto di Palermo, entro e non oltre le 14 dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande; mediante invio dell’istanza attraverso propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dm.palermo@pec.mit.gov.it.

Il bando