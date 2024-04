Domande entro il 10 maggio

L’ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della Regione Siciliana ha avviato una procedura di selezione per il conferimento di 16 incarichi di esperto per lo svolgimento delle attività di supporto ai controlli di secondo livello nell’ambito dei Programmi Fesr, Fse, Cte ed Eni a valere sui cicli di Programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

Le figure professionali ricercate

Queste le figure professionali ricercate: un project manager nell’area controllo, undici assistenti senior nell’area controllo di cui un esperto statistico, due middle nell’area controllo e due junior nell’area controllo.

Selezione effettuata tra l’8 ed il 10 maggio

La selezione sarà effettuata tra chi entro le 8 del 10 maggio 2024 avrà presentato istanza tramite pec e che, allo stesso orario, risultino iscritti e presenti nell’area disciplinare “Controllo” della “long list” di tipo aperto del portale dell’associazione Tecnostruttura (www.tecnostruttura.it): nel sito sono reperibili le procedure di registrazione alla long list. Ogni candidato può esprimere un’unica candidatura per un solo profilo.

L’autorità di Audit procederà alla selezione in base a requisiti generali e specifici: titolo di studio universitario di secondo livello certificato da un diploma (laurea o diploma equivalente) in giurisprudenza, economia, scienze politiche e scienze statistiche, e ancora esperienza professionale nell’attuazione e nei controlli di primo o secondo livello nell’ambito dei Programmi Fesr, Fse, Cte ed Eni, e nelle tecniche di campionamento dei fondi strutturali.

La procedura selettiva si svolgerà attraverso la comparazione dei curricula e con successivi colloqui. Per le richieste di chiarimento si può scrivere all’indirizzo autorita.audit@regione.sicilia.it fino alle 13 del 6 maggio.

Tutte le informazioni, l’avviso, il decreto di approvazione, decreto di modifica e il modello di istanza sono disponibili a questo link.

La Regione torna ad assumere, il piano per rafforzare uffici

La Regione Siciliana è pronta ad assumere. Come riportato dal Giornale di Sicilia, sono stati pubblicati ieri una serie di decreti che assegnano 216 posti di lavoro ed entro un paio di mesi verranno indetti i concorsi per altri 79 funzionari. Un piano che punta a rafforzare gli uffici degli assessorati entro tre anni e che prevede una sequenza di selezioni e stabilizzazioni con numeri appena approvati dalla giunta Schifani.

I neo assunti di febbraio

Tra gennaio e febbraio 2024, con il reclutamento dei neo assunti l’Amministrazione regionale può contare su 511 nuove unità lavorative: tra personale assunto con il concorso per i Centri per l’impiego nei profili professionali Iac (Istruttore amministrativo contabile) e Oml (Istruttore operatore mercato del lavoro), a cui si aggiungono 76 unità assunte per scorrimento delle graduatorie dei bandi finanziati con risorse regionali.

Le assunzioni Asu

“L’emanazione dell’ultima circolare avvia definitivamente l’assunzione a tempo indeterminato degli Asu negli enti locali e nelle Asp della Sicilia. Questo era uno dei principali impegni da noi assunto, sul fronte della lotta al precariato, e che oggi viene mantenuto grazie al lavoro di questi mesi”, così l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone commentando, dopo la pubblicazione della relativa circolare da parte dell’Assessorato al Lavoro, il via libera alle contrattualizzazioni dei lavoratori precari Asu della Regione. Falcone continua: “Dopo tanti anni d’attesa, abbiamo reperito le necessarie risorse e poi accompagnato il complesso iter amministrativo di stabilizzazione. Abbiamo, insomma, creato le condizioni per dare stabilità a quasi 4mila lavoratori, e quindi serenità a tante famiglie siciliane da anni nel limbo del precariato”.

Prosegue l’assessore Falcone: “Accanto agli Asu ricordiamo anche le assunzioni degli oltre duemila lavoratori ex Pip e dei circa duecento lavoratori bacino ex Keller. Tutte vicende regionali che si trascinavano da anni e che hanno trovato una positiva risoluzione, mantenendo i livelli occupazionali e restituendo dignità a tanti fra uomini e donne. La dedizione e il lavoro amministrativo concreto portano ai risultati nell’interesse della Sicilia”.