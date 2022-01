In tutto 26.871 posti

Il concorso per docenti di scuola media e superiore tanto atteso da migliaia di laureati potrebbe beneficiare di una brusca accelerata. Infatti il bando che mette in palio assunzioni per 26.871 nuovi docenti potrebbe uscire a brevissimo.Secondo quanto trapela, le date del concorso dovrebbero essere comunicate a marzo, se la pandemia darà tregua e consentirà l’organizzazione di un concorso che prevede la partecipazione di oltre mezzo milione di candidati.

L’attesissimo concorso scuola

Il concorso vedrà la partecipazione di un numero enorme di candidati che aspirano a diventare finalmente insegnanti dopo anni di studio e di gavetta. Sono tante le scuole che attendono il concorso per poter rimpinguare i propri organici. La modalità semplificata del concorso potrebbe convincere il ministero a “rischiare” in modo da attuare un concorso fermo da oltre un anno e mezzo e che potrebbe consentire, se svolto in tempi brevi, di assumere i vincitori già a settembre 2022.

Dove ci sono le occasioni migliori per vincere il concorso

I posti disponibili per i vincitori sono soprattutto al Nord Italia, ma non mancano occasioni anche in regioni come Lazio, Campania e Puglia. Ma è soprattutto al Nord Italia che si concentra il 57% dei 26.871 posti del concorso ordinario per le scuole medie e superiori. La Lombardia offre il maggior numero di posti a disposizione con 5.959 cattedre da assegnare; poi Piemonte con 2.733 posti, il Veneto con 2.606, l’Emilia Romagna con 2.372 cattedre, il Lazio con 2.173, la Toscana con 2.120, la Campania con 1.728 posti, la Sardegna con 1.088, la Liguria e la Puglia con 1.041 cattedre ciascuna, la Sicilia con 957 posti, la Calabria (736), il Friuli Venezia Giulia (699), le Marche (559), l’Umbria (406), la Basilicata (293), l’Abruzzo (250) e il Molise con 110 posti.

La prova scritta consisterà in un quiz a risposta multipla

Il Governo ha particolarmente fretta di coprire le cattedre vacanti alle scuole superiori e medie, onde evitare di andare incontro a un anno scolastico caratterizzato dalla necessità di reclutare altri supplenti per coprire le tante cattedre vacanti.Per questo il concorso dovrebbe essere molto veloce. La prova scritta consisterà in un quiz a risposta multipla composto da 50 domande, cui rispondere al pc. Ogni domanda offrirà quattro opzioni di risposta. Il punteggio massimo ottenibile è di 250 punti: 100 punti saranno assegnati alla prova scritta (punteggio minimo per accedere all’orale pari a 70 punti), altri 100 punti saranno assegnati alla prova orale, superabile con il minimo di 70 punti. Il massimo dei 250 punti si ottiene con il punteggio derivante dai titoli.