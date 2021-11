La fornitura tornerà non appena saranno conclusi gli interventi

Guasto alla conduttura dell’acqua all’altezza del palazzo della Corte dei conti, in via Notarbartolo a Palermo. La perdita ha provocato la sospensione dell’erogazione nella zona di via Notarbartolo, di via Libertà e Politeama. Gli operai dell’Amap sono intervenuti.

La perdita dell’acqua è stata bloccata nel corso del primo intervento. A causa della pioggia la riparazione è stata interrotta. Verrà ripresa non appena le condizioni metereologiche lo consentiranno.

La fornitura dell’acqua tornerà non appena saranno conclusi gli interventi.

“Si tratta di acqua bianca – specificano dall’Amap –. È immediatamente giunta una squadra che ha fatto una prima riparazione ma poi si sono dovuti fermare a causa della pioggia. Quella definitiva verrà eseguita appena il tempo lo permetterà. La perdita d’acqua, comunque, è stata già bloccata”.

Nei giorni scorsi disagi in ampia zona della città

La mattina dello scorso 26 novembre l’Amap ha interrotto la distribuzione idrica in un’ampia fascia della città di Palermo. Si sono ripetuti i disagi che hanno caratterizzato tutto il mese di novembre, questa volta a causa di una perdita da riparare.

Il guasto nella condotta sotto Ponte Corleone

La grave perdita si è registra dalla tubazione da 900 mm di diametro di via Regione Siciliana all’altezza del Ponte Corleone. Per effettuare la relativa riparazione Amap ha interrotto l’erogazione idrica venerdì 26 novembre dalle 7 alle 20 in una ampia zona della città. BlogSicilia aveva raccontato la perdita scoperta durante i carotaggi a Ponte Corleone che precedevano i lavori di ristrutturazione,

Considerata la gravità dell’evento, cali di pressione potranno verificarsi in tutta la città, mentre l’interruzione completa ha riguardato le seguenti aree: Villagrazia, Calatafimi, Roccella, Borgo Molara, Boccadifalco, Borgo Nuovo, Perpignano, Zisa, Passo di Rigano, CEP, Noce, Uditore, Libertà, Lazio, Don Bosco, Strasburgo, San Lorenzo, Cruillas, Villa Adriana, Villaggio Ruffini, Pallavicino, ZEN, Partanna, Mondello e Arenella.

La crisi precedente

Dieci comuni completamente a secco, quattordici aree della città di Palermo quasi del tutto senz’acqua a causa della pressione troppo bassa per garantire la distribuzione. nel resto della città acqua con il contagocce