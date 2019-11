contro il fenomeno dell’emigrazione giovanile

C’è anche Confcommercio Palermo tra gli organi che appoggiano l’iniziativa del Movimento “Una valigia di cartone” che contrasta il triste fenomeno dell’emigrazione giovanile.

Il movimento, fondato da don Antonio Garau, dall’associazione “Giovani 2017 – 3P” e dalla parrocchia di San Paolo Apostolo, ha organizzato per domani, martedì 26 novembre, all’Ars, un convegno dal titolo “Come frenare l’esodo dei giovani siciliani”.

“Condividiamo l’urgenza che è già testimoniata da preoccupanti statistiche sulla fuga dalla Sicilia di tanti giovani in cerca di lavoro e condividiamo anche l’esigenza di “fare squadra” – spiega Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo -. Le istituzioni ma anche le imprese e la società civile devono offrire il loro contributo concreto per modificare una deriva che indebolirà ancora di più le future classi dirigenti dell’isola. Non servono rivoluzioni ma azioni semplici, trasparenti e innovative; non occorrono ingenti risorse ma la razionalizzazione di idee, proposte ed esempi concreti. Il “Pentalogo” preparato da “Una valigia di cartone” rappresenta un importante punto di partenza per stimolare una vera voglia di cambiamento”. Al convegno di domani Confcommercio Palermo sarà presente con Daniela Cocco, componente della giunta di Commercio con delega alle politiche giovanili e sociali.