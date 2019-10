La replica a voci di corridoio

“Sono fortemente interessata alla soluzione dei tanti problemi delle imprese e dello sviluppo dell’economia cittadina ma non sono per nulla e in alcun modo interessata a occupare un posto di assessore nella giunta comunale di Palermo. Il mio ruolo è e resta, con convinzione, quello di presidente di Confcommercio Palermo che peraltro, per statuto, è incompatibile con incarichi politici”.

Patrizia Di Dio smentisce dunque le voci “destituite di fondamento” su un possibile futuro coinvolgimento nella Giunta di Palazzo delle Aquile.

“Chi mette in giro certe voci – conclude – mente sapendo di mentire o persegue giochi politici che appaiono fuori luogo in un momento drammatico per la vita produttiva di Palermo”.