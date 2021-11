eletto anche il nuovo consiglio direttivo

Terziario Donna di Confcommercio Palermo, Margherita Tomasello Terrasi è la nuova presidente

Il gruppo rappresenta le donne imprenditrici e lavoratrici autonome dell’associazione

Tomasello Terrasi, 54 anni, è imprenditrice nel settore della pasta

Margherita Tomasello Terrasi è la nuova presidente di Terziario Donna di Confcommercio Palermo, il gruppo che rappresenta le donne imprenditrici e lavoratrici autonome dell’associazione.

Succede a Patrizia Di Dio

La Tomasello succede a Patrizia Di Dio, che ha guidato Terziario Donna negli ultimi anni e che di recente è stata nominata vicepresidente nazionale di Confcommercio con incarico alla legalità e alla sicurezza.

Eletto il nuovo consiglio direttivo

È stato anche eletto il nuovo consiglio direttivo composto dalle vice presidenti Giovanna Analdi, Anna Aulico e Doriana Ribaudo e dalle consigliere Michela Cannatella, Daniela Carbocci, Cleo Li Calzi, Nadia Concetta Lo Bosco e Claudia Marino.

Chi è Margherita Tomasello Terrasi

Margherita Tomasello Terrasi, palermitana, 54 anni, imprenditrice nel settore della pasta, è amministratrice della società “Sicilia Naturalmente” e presidente dell’Accademia Siciliana della Pasta. Negli ultimi 5 anni ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di Terziario Donna.

Come detto, Patrizia Di Dio, vice presidente nazionale, ha ricevuto dal presidente Carlo Sangalli l’incarico per la legalità e la sicurezza di Confcommercio Imprese per l’Italia, l’associazione di imprese del commercio, del turismo, dei servizi e delle attività professionali che con le 700.000 imprese associate è la più grande organizzazione di rappresentanza sul territorio nazionale.

Da sei anni al vertice di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio assume un nuovo incarico a livello nazionale dopo essere stata per due mandati alla guida del gruppo del Terziario Donna, la rappresentanza delle imprenditrici aderenti a Confcommercio.

“Una responsabilità importante in un ambito delicato”

“Una responsabilità importante in un ambito delicato – ha detto Patrizia Di Dio – nella consapevolezza che non ci può essere sviluppo e imprenditoria sana se non c’è legalità e sicurezza. La criminalità e l’illegalità di ogni genere sono un grave costo per le aziende sane, tanto più in un momento di grande fragilità acuita dalla pandemia”.