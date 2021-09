DARIO SCALIA È IL NUOVO PRESIDENTE

L’imprenditore Dario Scalia, 30 anni, è il nuovo presidente del gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio Palermo. L’assemblea elettiva ha anche votato il nuovo consiglio direttivo del quale fanno parte: Stefania Baio (vicepresidente), Angelo Cascino, Duilio Di Gaetano, Lorenzo Clemenza, Jessica Fantinato, Antonio Governale, Massimo Indovina, Giovanni Longo, Federico Papa.

I punti del nuovo programma

Dario Scalia ha illustrato alcuni dei punti che caratterizzeranno il nuovo programma di lavoro. “Cominceremo dalle scuole, con un progetto che punti a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di “fare impresa”. Sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare forniremo spunti alle imprese del mondo Confcommercio per andare incontro alle nuove sensibilità da parte dei consumatori e ad una cultura di impresa più attenta alle nuove regole di mercato. Con il supporto dell’hub di innovazione digitale di Confcommercio (Edi) sosterremo le imprese nel percorso di innovazione e trasformazione digitale attraverso servizi di orientamento, formazione e consulenza specialistica.

Sportello Finanziamenti agevolati

“Tra le priorità anche il potenziamento dello sportello per i finanziamenti agevolati e per l’accesso alle misure dei contributi per l’imprenditoria giovanile”.

Gli auguri al nuovo consiglio direttivo

Al nuovo consiglio direttivo gli auguri della presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio: “Per noi il gruppo dei giovani imprenditori è un laboratorio di idee, nuove competenze e cultura di impresa innovativa su cui puntare”.

(Nella foto in alto: il neo direttivo del gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio Palermo)