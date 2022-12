antonio cottone e giovanna analdi entrano in giunta

La presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio ha nominato Fabio Gioia vicepresidente vicario. Antonio Cottone e Giovanna Analdi sono invece i nuovi componenti della giunta di Confcommercio. Tutte le nomine sono state votate all’unanimità.

Le nomine, chi sono Gioia, Cottone e Analdi

Fabio Gioia, già componente della giunta, è anche presidente dell’Asc; Antonio Cottone è il presidente della Fipe, l’associazione che rappresenta i pubblici esercizi; Giovanna Analdi è la presidente dell’associazione Cassaro Alto.

“Ulteriore vigore per affrontare difficoltà delle imprese”

“Due cooptazioni – spiega Patrizia Di Dio – che daranno ulteriore vigore alla squadra di governo di Confcommercio Palermo chiamata in questo periodo ad affrontare delicatissime questioni che riguardano la vita della città e della provincia e quella delle imprese che dopo la pandemia sanitaria devono fronteggiare un periodo di estrema difficoltà, dalla recessione all’inflazione, dalla crisi energetica ai contraccolpi della guerra in Ucraina”.

Manenti confermato alla guida di Confcommercio Sicilia

Il 24 ottobre, Gianluca Manenti, 49 anni è stato riconfermato alla guida di Confcommercio Sicilia per i prossimi cinque anni. La fumata bianca è arrivata all’unanimità nel corso dei lavori dell’assemblea elettiva della Giunta siciliana della federazione di categoria, presente il direttore regionale Enzo Costa, svoltisi a Villa Politi, a Siracusa. Il presidente provinciale di Siracusa, Elio Piscitello, è stato nominato vicepresidente regionale vicario mentre il presidente provinciale di Agrigento, Giuseppe Caruana, sarà il vicepresidente regionale amministratore.

“Dobbiamo rimboccarci le maniche”

“Dobbiamo rimboccarci le maniche”: così Manenti sarà alla guida dell’associazione di categoria per altri 5 anni.

Un master universitario in Euroconsulenza e progettazione e master universitario in Management delle Regioni e degli enti locali, il presidente di Confcommercio Sicilia di professione fa l’operatore turistico. “Ringrazio i colleghi – ha detto Manenti al termine della riunione di Giunta – per la fiducia che mi hanno rinnovato. Abbiamo molto da lavorare e dobbiamo sempre più rimboccarci le maniche, ancora di più di quanto fatto finora, perché è necessario, in questa fase storica così complicata, dare delle risposte di un certo tipo ai nostri associati che stanno attraversando il momento più complesso dal Dopoguerra a oggi“.