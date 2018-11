le disposizioni della polizia municipale

La polizia municipale in merito ai provvedimenti adottati in occasione della “Conferenza per la Libia”, comunica che in data odierna ad integrazione della precedente, è stata emanata l’ordinanza n. 1475/18 che prevede l’istituzione dei divieti di sosta dalle ore 07,00 del 10/11/2018 alle ore 07,00 del 14/11/2018 e comunque sino a cessate esigenze in alcune strade (via Wagner, piazza Cassa di Risparmio, via Principe di Granatelli, via I. La Lumia) e loro adiacenze, sede di alcune strutture alberghiere.

Inoltre, rispetto ai precedenti provvedimenti è stata ampliata l’area interdetta alla sosta adiacente l’Hotel Mercure di via Marchese Ugo, inserendo le piazze Mordini, Scalia e Mameli.

In dettaglio, il testo dell’O.D. 1475/18:

ORDINA che nelle sotto elencate Vie e Piazze in cui ricadono strutture Alberghiere è disposto: Il Divieto di sosta con rimozione permanente e/o permanente ambo i lati ovvero intera Piazza, dalle ore 07,00 del 10/11/2018 alle ore 07,00 del 14/11/2018 e comunque sino a cessate esigenze che verranno comunicate dalle competenti Autorità di Polizia;

HOTEL WAGNER

– Via Wagner – Tratto compreso tra via P.pe di Belmonte e Via M. Stabile;

HOTEL Borsa

– Via Dei Cartari Rispetto del Divieto già presente;

– P.zza Cassa di Risparmio Intera piazza;

– Via Calascibetta Tratto compreso tra P.zza Cassa di Risparmio e il civ. 25; –

– Arco dei Cartari Per l’intera Superficie;

– Via Paternostro Tratto compreso tra Via Calascibetta e Via dei Cartari; – Intero Tratto;

– Via Malta Intero tratto

HOTEL Federico II

– Via P.pe di Granatelli Tratto compreso tra Via Roma e Via Vigo;

HOTEL Plaza Opera

– Via I. La Lumia Tratto compreso tra i civv. 8 al civ. 7 compreso;

HOTEL MERCURE

P.zza Scalia, P.zza Mordini, P.zza Mameli Intera Piazza

Via Marchese Ugo – Tratto compreso tra P.zza Mordini e P.zza Scalia

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi sospesa.

