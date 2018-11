La Polizia municipale rende noto che in occasione dello svolgimento della “Conferenza per la Libia” che si terrà a Palermo, lunedì 12 e martedì 13 novembre, è stata emanata l’ordinanza n. 1474/18 che prevede l’istituzione di divieti di sosta con rimozione coatta in alcune vie prospicienti “Villa Igea” (dalle ore 13 di sabato 10 novembre alle ore 7 di mercoledì 14 novembre), il quartiere Arenella e le vie dell’Olimpo/Venere e piazza Castelforte (dalle ore 7 di sabato 10 novembre alle ore 7 di mercoledì 14 novembre) e nella zona di piazza Don Bosco. (dalle ore 7 di lunedì 12 novembre alle ore 24 di martedì 13 novembre).

Ancora, in via F. Crispi, Via Marchese Ugo, via MontePellegrino, via Piano Gallo, via Villa Rosato, via Principe di Scalea, nelle adiacenze di alcune strutture alberghiere. (dalle ore 00,00 di sabato 10 novembre alle ore 7 di mercoledì 14 novembre).

Inoltre, sono stati introdotti alcuni correttivi ai divieti di sosta vigenti a Valdesi-Mondello ed in via Marchese di Villabianca presso i rispettivi uffici consolari delle Federazioni Russa e degli Usa. (dalle ore 7 di sabato 10 novembre alle ore 7 di mercoledì 14 novembre).

Poiché in via Cardinale Rampolla vige il divieto di sosta e di transito veicolare, per consentire il parcheggio dei residenti è stata individuata all’interno della Fiera del Mediterraneo, un’area di sosta dove sarà loro consentito la sosta dei veicoli.

Per raggiungere l’area, l’Amat ha previsto un ” Servizio Bus-Navetta ” esclusivamente riservato per i residenti di via Cardinale Rampolla (civ. 8) e via Papa Paolo VI (tra il civ. 7 e il civ. 23).

Per i veicoli pesanti che escono/entrano dal porto, con direzione/provenienza dalle autostrade di Catania e Trapani è stato individuato un percorso da Foro Umberto, via mare con ingresso in autostrada da via Galletti e viceversa.

Per raggiungere il porto i veicoli provenienti da Trapani dovranno utilizzare lo svincolo di Villabate e proseguire attraverso via Galletti.

Le linee 107,721,731, 812, notturna N12, del servizio pubblico di trasporto subiranno delle deviazioni valide dalle ore 13 di sabato 10 novembre alle ore 18 di martedì 13 novembre

In dettaglio l’ordinanza n. 1474/18 che prevede:

1) L’istituzione del Divieto sosta con rimozione coatta, ambo i lati nei tratti stradali ovvero per l’intera ampiezza delle Piazze interessate, nonché l’istituzione del Divieto di transito veicolare, nei giorni 10-11-12-13 Novembre 2018 dalle ore 13,00 del 10/11/2018 alle ore 07,00 del 14/11/2018, e comunque sino a cessate esigenze che saranno comunicate dalle competenti Forze di Polizia, lungo le seguenti strade:

INTERO TRATTO

VIA BELMONTE, SALITA BELMONTE, VIA PAPA SERGIO I( Tratto compreso tra Via C .le M. Rampolla e per mt. 150 oltre il civ. 8 ); VIA CARDINALE RAMPOLLA( Intero tratto con particolare attenzione dal civ. 8 a Via Papa Paolo VI — nonché il tratto compreso tra i civv. 7 e 23); VIA COMANDANTE S. GULI’, ( tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Amm. Rizzo e Salita Belmonte );VIA AMMIRAGLIO RIZZO(Tratto compreso tra la via C. Giordano (esclusa) e le vie Simone Gufi e Belmonte); P.ZZA ACQUASANTA( Intera Piazza ); CORTILE TRAPANI, VIA PAPA PAOLO VI, VIA DELLE INDUSTRIE NAVALI, SALITA LE CHIAVI, CORTILE LE CHIAVI, VIA DI CRISTOFALO, VIA TARANTO,VIA PALESTRA, CORTILE PALESTRA,VIA AMMIRAGLIO G. BETTOLO, PIAZZETTA ALTAVILLA, VIA SALITA LE CHIAVI, VIA P. BONANNO (Intero tratto e con viabilità assistita), LARGO A. SELLERIO, VIA MARTIN LUTHER KING, VIA AMMIRAGLIO G. NICASTRO

VIA ISAAC RABIN (Tratto compreso tra largo A. Sellerio e via G. Scarpello), VIA 1. RABIN (Tratto compreso tra Via G. Scarpello e Largo Sellerio ).

2) L’istituzione del Divieto sosta con rimozione coatta, ambo i lati nei tratti stradali ovvero per l’intera ampiezza delle Piazze interessate, per i giorni 10-11-12-13 Novembre 2018 dalle ore 07,00 del 10/11/2018 alle ore 07,00 del 14/11/2018 e comunque sino a cessate esigenze, che saranno comunicate dalle competenti Forze di Polizia, lungo le seguenti strade;

INTERO TRATTO

VIA CALCEDONIO GIORDANO, VIA AMMIRAGLIO RIZZO( Tratto compreso tra la via C. Giordano esclusa) e Via E. Leotta);, VIA I. RABIN ( Tratto compreso tra Via G. Scarpello e P.zza G.le Cascino / Via A. Rizzo ), VIA G. SCARPELLO, VIA PAPA SERGIO I Esedra compresa dalla stessa e Via San G. Bosco – Divieto di Sosta con rimozione ambo i lati) ,VIALE DELL’OLIMPO (Tratto compreso tra Via S. Pertini e P.zza Castelforte) ;PIAZZA CASTELFORTE, VIALE VENERE

Provvedimenti Validi per i giorni 10-11-12-13 Novembre 2018 dalle ore 07,00 del 10/11/2018 alle ore 07,00 del 14/11/2018 e comunque sino a cessate esigenze, che saranno comunicate dalle competenti Forze di Polizia

VIA CARDINALE MASSAIA

Tratto compreso tra Via San V.zo de Paoli e Via dell’Arenella:Doppio senso di marcia e Divieto di Sosta con rimozione ambo i lati). Tratto compreso tra Via dell’Arenella e Via Papa Sergio I :

P.ZZA GALLINE

VIA MONS. O. TRIPPODO

Senso Unico di marcia in direzione via Arenella/via Papa Sergio I e Divieto di Sosta

con rimozione ambo i lati;

Parte centrale della P.zza e Via Card.le G. Massaia – Divieto di Sosta con rimozione; Intero Tratto – Senso Unico di marcia da

Via Card.le G. Massaia a Via Papa Sergio I; Divieto di Sosta con rimozione ambo i lati;

Provvedimenti Validi per i giorni 10-11-12-13 Novembre 2018 dalle ore 07,00 del 10/11/2018 alle ore 07,00 del 14/11/2018 e comunque sino a cessate esigenze, che saranno comunicate dalle competenti Forze di Polizia

VIA VACCARINI Tratto compreso tra via Marchese di

Villabianca e via Maggiore Toselli: divieto di sosta con rimozione ambo i lati;

VIA MARCHESE DI VILLABIANCA Tratto compreso tra il civico 181 e via

Vaccarini: divieto di sosta con rimozione ambo i lati;

VIA ORFEO Tratto compreso tra via Danae e via

Principessa Mafalda: divieto di sosta con rimozione ambo i lati;

VIA PRINCIPESSA MAFALDA Tratto compreso tra via Orfeo e via Colonia

Marina: divieto di sosta con rimozione ambo i lati;

VIA DEI TIGLI Tratto compreso tra il civ. 1 e via Orfeo:

divieto di sosta con rimozione ambo i lati;

Provvedimenti Validi per i giorni 12-13 Novembre 2018 dalle ore 07,00 del 12/11/2018 alle ore 24,00 del 13/11/2018 e comunque sino a cessate esigenze, che saranno comunicate dalle competenti Forze di Polizia

VIA MARCHESE DI ROCCAFORTE

Intero Tratto: divieto di sosta con rimozione ambo i lati;

PIAZZA DON BOSCO

Area centrale compresa tra i prolungamenti delle vie Marchese di Roccaforte e Sampolo: divieto di sosta con rimozione;

LARGO GIUSEPPE LA LOGGIA

Area centrale compresa tra le via Morselli, D’Amelio e Autonomia Siciliana: divieto di sosta con rimozione; provvedimento valido al fine di consentire le operazioni tecniche (salita/discesa) dei pullman e la sosta temporanea degli stessi;

ORDINA

Che gli svincoli, ubicati sui prolungamenti di V.le Lazio, V.le Michelangelo, Piazza S. Bolivar, siano chiusi temporaneamente al transito veicolare soltanto all’approssimarsi del passaggio dei veicoli delle Delegazioni per tutto il periodo della Conferenza;

PERCORSI DEI VEICOLI IN USCITA PORTO E DIRETTI PER LE DIREZIONI

CT/ME/TP

Tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., gli autotreni , gli autoarticolati, con provenienza Genova, Livorno, Napoli, Tunisi, in uscita dal Porto e diretti nelle direzioni CT/ME/TP dovranno effettuare il seguente percorso: Porto, Via F.sco Crispi, P.zza XIII Vittime, Via Cala, Foro Umberto, Via M. Marine, Via

Galletti, Autostrada per tutte le direzioni.

PERCORSO DEI VEICOLI DIRETTI AL PORTO CON PROVENIENZE CT/ME/TP

Via Galletti, Via M. Marine, Foro Umberto IO, Via Cala, P.zza XIII Vittime, Via F. Crispi, Porto;

I VEICOLI PROVENIENTI DA TRAPANI DOVRANNO PROSEGUIRE PER LA DIREZIONE VILLABATE UTILIZZANDO LO SVINCOLO VILLABATE PER DIRIGERSI IN DIREZIONE PORTO.

Il Comando P.M. intensificherà i controlli lungo le direttici Via M. Marina, Via Galletti;

ORDINA

Che nelle sotto elencate Vie e Piazze in cui ricadono strutture Alberghiere è disposto:

– Divieto di sosta con rimozione permanente e/o permanente ambo i lati ovvero intera Piazza, dalle ore 00,00 del 10/11/2018 alle ore 07,00 del 14/11/2018 e comunque sino a cessate esigenze che verranno comunicate dalle competenti Autorità di Polizia;

HOTEL IBIS – via F.sco Crispi, 228

-Via F.sco Crispi – Tratto compreso tra via dello Speziale e via Collegio di Maria al Borgo;

-Via dello Speziale – Tratto compreso tra via F.sco Crispi ed il civ. 6;

HOTEL MERCURE – via Marchese Ugo, 3

-Via M.se Ugo – Tratto compreso tra P.zza Mordini e P.zza Scalia;

-P.zza Mordini – Intera piazza;

HOTEL ASTORIA PALACE via Montepellegrino, 62

-Via Montepellegrino – Area compresa tra il civ 119 e civ 147 e civ. 72 e il corrispondente numero Lato pari di fronte al 119 su entrambe le carreggiate;

– Via B. Petrocelli – Tratto compreso tra il civ. 10 e il civ. 13

– Tratto compreso dalla Via Montepellegrino al civ. 10 su entrambe le carreggiate separate dalle aiuola;

SPLENDID HOTEL LA TORRE via Piano Gallo, 11

– Via Piano Gallo Tratto compreso trai civv. 5, 9, 11, e sino all’allineamento con il civ. 46, e

nel piazzale antistante;

HOTEL CASENA DEI COLLI via Villa Rosato, 20/22

– Via A. Gulì Tratto compreso tra dal civ.12 a Via Villa Rosato.

HOTEL MONDELLO PALACE viale P.pe di Scalea

– Via Glauco – Intero tratto;

– Via Anadiomene – Intero tratto;

– Viale Regina Elena – Tratto compreso tra Via Glauco e Via Anadiomene; – Viale P.pe di Scalea – Tratto compreso tra Via Anadiomene e Via Glauco;

All’interno delle ” Vie e Piazze ” sopra specificate , che verranno transennate con esclusione di alcuni attraversamenti, sarà consentita la circolazione esclusivamente ai:

I) Veicoli delle FF.O. ;

2) Veicoli delle Forze Armate in servizio collegati all’Evento

3) Veicoli di soccorso sanitario se preventivamente autorizzati dalla Questura o preceduti da staffetta;

4) Veicoli dei VV.F. in servizio di emergenza;

5) Veicoli di Aziende ( A.M.G. RAP A.M.A.P. E.N.E.L. Telecom, altri) se preventivamente Autorizzati dalla Questura o preceduti da staffetta delle FF.O.

6) Veicoli preventivamente autorizzati dalla Questura e muniti di specifico pass, contenenti le prescrizioni per la circolazione;

7) Veicoli del Comando di P.M. in servizio collegato all’Evento;

8) i veicoli di servizio e le ambulanze a disposizione degli operatori sanitari che potranno sostare nei siti previsti dal Piano Sanitario che sarà approvato dalle competenti Autorità;

ITINERARI NAVETTE A.M.A.T. S.p.A.

In considerazione delle limitazioni alla circolazione disposte in alcune vie e Piazze ricadenti nella zona in cui si svolgerà la Conferenza sulla Libia, !’A.M.A.T. S.p.A. ha comunicato che alcune linee urbane del Servizio Trasporto Pubblico potranno subire temporanee modifiche comunicando i nuovi percorsi;

Inoltre, anche a seguito delle indicazioni fornite dalla Questura di Palermo e dovendo mantenere Via C.le M. Rampolla libera da veicoli in circolazione e sosta, è stato previsto per i residenti ricadenti nel tratto tra il civ. 8 e VIA PAPA PAOLO VI e tra il civ. 7 e il civ. 23, un ” Servizio Bus-Navetta ” per raggiungere l’ area di sosta individuata all’interno della Fiera d. Mediterraneo, dove sarà consentita loro la sosta dei veicoli.

Questo Servizio è dedicato esclusivamente per i residenti dei su richiamati tratti.

Itinerario:

1) Via Cardinale Rampolla — Fiera d. M. ( P.zza Gen. Cascino) A/R

valido dalle ore 13,00 del 10.11.2018 alle ore 18,00 del 13.11.2018.

Ingresso Fiera del Mediterraneo Lato P.zza Gen. Cascino — P.zza G.le Cascino — Via I.Rabin — rotonda Largo Sellerio — Via P. Bonanno — a dx direzione Via Cardinale Rampolla ­ingresso a dx sulla laterale (lato mare) di via Rampolla — fermata per salita e discesa condomini prima di impegnare la Via Papa Paolo VI — a sx Via Papa Paolo VI — a sx Via Cardinale Rampolla — Via P. Bonanno — rotonda Largo Sellerio — Via M.L. King — Via A. Sadat — P.zza G.le Cascino — a sx Ingresso Fiera del Mediterraneo Lato P.zza Gen. Cascina

2) Via Ammiraglio Rizzo — Fiera d. M. ( P.zza Gen. Cascino) valido dalle ore 13,00 del 10.11.2018 alle ore 18,00 del 13.11.2018.

Ingresso Fiera del Mediterraneo Lato P.zza Gen. Cascino – Via Ammiraglio Rizzo ­Inversione di marcia in Via Amm. Ricco – altezza via C. Giordano — Via Amm. Rizzo — P.zza G.le Cascino — Ingresso Fiera del Mediterraneo Lato P.zza Gen. Cuscino ;

ITINERARI LINEE URBANE A.M.A.T. S.p.A. CHE

SUBIRANNO DEVIAZIONI

validi dalle ore 13,00 del 10.11.2018 alle ore 18,00 del 13.11.2018

LINEA 107 STAZIONE CENTRALE — STADIO

STAZIONE CENTRALE (Cap.) — Via Balsamo — a sx C.so dei Mille — a dx V. Lincoln ­Foro Umberto I — inversione di marcia — Foro Umberto I — Via Cala — Via Crispi (lato valle) ­Via Piano dell’Ucciardone — P.zza Giachery — a sx Via Duca della Verdura — a dx Via M.se di Villabianca — Via M.se Di Roccaforte — P.zza Don Bosco — a sx P.zza Leoni — Vie del Fante — a sx Via A. Cassarà — P.zza Papa Giovanni Paolo II (fermata Resuttana) — a dx Via Alcide De Gasperi — inversione di marcia al primo varco — Via Alcide De Gasperi rotatoria antioraria della P.zza Papa Giovanni Paolo II (fermata Trinacria) — V.le Croce Rossa in direzione di Via Villa Sofia — Via Villa Sofia — P.tta Salerno — a dx V.LE DEL FANTE (capolinea di transito) — P.zza Leoni — Via Sampolo — a sx V. Autonomia Siciliana — a dx V. Montepellegrino — P.zza Giachery — V. Piano Dell’Ucciardone — V. Crispi (lato monte) — V. Cala — V. Porto Salvo — a sx Via V. Emanuele — Foro Umberto I — Via Lincoln —STAZIONECENTRALE (Cap.)

LINEA 603 STADIO – MONDELLO

VIACASSARA’ (Cap.) — P.zza Papa Giovanni Paolo II (fermata Resuttana) — inversione di marcia in V.le De Gasperi — Vie Croce Rossa — P.zza Vittorio Veneto — a dx V.

— a dx P.zza Leoni — a sx Via Imperatore Federico — rotatoria P.tta Mandela — V. King — a sx Via Della Favorita — Vie Diana — V.le Margherita di Savoia — a dx Vie delle Palme — Addaura — Lungomare C. Colombo — V. Bordonaro — V. Vergine Maria — V. Papa Sergio .1 — inversione di marcia sullo slargo posto allo sbocco di Via San G. Bosco —

Via Papa Sergio I – Via Vergine Maria – Via Bordonaro – Lungomare C. Colombo ­Addaura – Vie delle Palme – a dx Vie Margherita di Savoia – P.zza Valdesi – V.le Regina Elena – Via TETI (capolinea di transito) – Vie P.pe di Scalea – P.zza Valdesi – a dx Vie Margherita di Savoia – segue su Vie Margherita di Savoia – Vie Ercole – a sx V.le Diana

– a dx Via della Favorita – a dx Via M.L. King – Via Imperatore Federico – P.zza Leoni ­V.le del Fante – Via A. CASSARA’ (Cap.)

LINEA 721 CROCI – ACQUASANTA

PIAZZA CROCI (Cap. ) – a sx V. Della Libertà – a sx V. Borrelli – V. Dalla Chiesa – V. M.se di Villabianca – V. Alessi – V. Autonomia Siciliana – a dx V. Montepellegrino – P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – a dx V. Enrico Albanese – a dx V. P. Calvi – a sx V. Delle Croci – PIAZZA CROCI (Cap.)

LINEA 731 VERGINE MARIA – CROCI

da Capolinea provvisorio in Via Papa Sergio I in corrispondenza dello slargo posto allo sbocco di Via San G. Bosco: – a sx su Via Papa Sergio I – Via Vergine Maria – Via Bordonaro -Lungomare C. Colombo – Addaura – Vie delle Palme – a dx V.le Margherita di Savoia – rotatoria P.zza Valdesi – Vie Margherita di Savoia – Vde Ercole – a sx Ele Diana – a dx Via della Favorita – a dx Via M.L. King – Via Imperatore Federico – a sx Via Sampolo – a sx Via Autonomia Siciliana – a dx Via Montepellegrino – a dx Via Duca della Verdura – a sx Via d. Libertà – P.ZZA CRISPI – (capolinea di transito) – V. Borrelli – Via G.le C.A. Dalla Chiesa – Via Duca della Verdura – P.zza Giacchery/ Caponnetto – Via dei Cantieri – Via Duca della Verdura – Via M.se di Villabianca – Via M.se Di Roccaforte ­P.zza Don Bosco – V. Imperatore Federico – rotatoria P.tta Mandela – Via M.L. King – a sx V. Della Favorita – Vie Diana – Vie Margherita di Savoia – a dx Vie delle Palme ­Addaura – Lungomare C. Colombo – V. Bordonaro – V. Vergine Maria – V. Papa Sergio I.

LINEA 812 PORTO – MONTEPELLEGRINO

P.ZZA STURZO (Cap. provvisorio) – V Scinà – V. Turati – V. della Libertà – P.zza Crispi

– V. Borrelli – E Dalla Chiesa – V. M.se Di Villabianca – V. M.se Di Roccaforte – P.zza Don Bosco – V. Imperatore Federico – rotatoria P.tta Mandela – V. King – rotatoria P.zza Sellerio – V. Bonanno – Santuario Montepellegrino – V. Padre Giordano Cascini ­inversione di marcia – V. Padre Giordano fascini – SANTUARIO MONTEPELLEGRINO (Cap.)

SANTUARIO MONTEPELLEGRINO (Cap.) – E Bonanno – rotatoria P.zza Sellerio – King – V. Imperatore Federico – a sx V. Sampolo – a sx V. Autonomia Siciliana – a dx V. Montepellegrino – a dx V Duca della Verdura – a sx V.le Libertà – Politeama – V. Ruggero Settimo – V. Cavour – a sx V Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo (Cap.).

LINEA NOTTURNA N12 RIMESSA ROCC. — STADIO — POLITEAMA — VERGINE MARIA — MONDELLO — SFERRACAVALLO ‑

J. LENNON — BORGO NUOVO

VIA SARULLO (capolinea Rimessa Roccazzo) — V. Sarullo — rotatoria antioraria V. L. da Vinci — Ele Mauro de Mauro — Vie Michelangelo — Svincolo Lazio — Vie Lazio — a dx V. Sciuti — a sx V. P.pe di Paternò — a sx V. Boris Giuliano — Vie Piemonte — Vie Campania ‑ V Ausonia — a dx V. A. de Gasperi — P.zza G. Paolo II — a dx V.le Croce Rossa — P.zza V. Veneto — V. Libertà — Politeama — V. Ruggero Settimo — a sx V. Cavour — a sx V. Roma ­P.zza Don Sturzo — V. Puglisi Bertolino — P.zza Nascè — V. Isidoro Carini — V. P. Calvi — V. C. A. Dalla Chiesa — V. M. di Villabianca — V. M. di Roccaforte — P.zza Don Bosco — a sx P.zza Leoni — V.le de! Fante — Vie Duca degli Abruzzi — V. Mater Dolorosa — V.le Margherita di Savoia — P.zza Valdesi — V. Regina Elena — V. Teti — a sx V.le P.pe di Scalea — a dx Vie Galatea — ECarbone — V. Iandolino — V.Partanna Mondello — P.zza Bolivar — V. Nicoletti — V. Caduti sul Lavoro — V. Salgari — V. Partanna Mondello — P.zza Mandorle — P.zza T. Natale — Via Sferracavallo — P.ZZA SFERRACAVALLO (Capolinea di transito) — Via Torretta — Via Catullo — Via Tacito — V. Sferracavallo — P.zza T. Natale ­V. Cardillo — Villa Adriana — rotatoria — Vie Resurrezione — a dx V.le Duca degli Abruzzi ‑ a dx V. dei Quartieri — a sx V. S. Lorenzo — V. Resuttana — Rotatoria P.zza G. Paolo II — V. De Gasperi — a sx V. Restivo — V. Sciuti — a dx V. Rapisardi — Stazione Notarbartolo — a dx V. Notarbartolo — V. L. da Vinci — V. Galilei — V. Giotto — P.le John Lennon — a dx V. Giotto — a dx Vie Reg. Siciliana (lato valle) — Svincolo Lazio — Vie Michelangelo — a dx carreggiata di collegamento con rotatoria V.le Caltagirone — a sx V. Acireale — a dx V.Centuripe — V. Augusta — P.zza S. Paolo Vie P.zza Armerina — P.zza S. Cristina — a dx V. Tindari — a sx V.Pantalica — V. Castellana — a dx V. Roccazzo — VIA SARULLO (capolinea Rimessa Roccazzo) (Cap.).