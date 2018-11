stop anche al traffico navale alle spalle di villa igiea

Probabilmente non ci sarà Donald Trump alle prese con problemi politici importanti negli Usa dopo aver perso la Camera nelle elezioni di medio termine, sicuramente non verrà Vladimir Putin ma ci saranno i contendenti libici e i capi di Stato di mezza Europa. Il summit che si svolge a Palermo vedrà la partecipazione dei vertici libici e dei rappresentati dell’Europa e degli Stati Uniti.

L’ultima conferma riguarda i leader del mondo arabo ed è arrivata proprio lunedì. A darla il Premier Conte “Anche l’Algeria ha confermato la sua presenza a Palermo la settimana prossima in occasione della conferenza per la Libia. Un grazie al primo ministro Ouyahia per la sua disponibilità e la splendida accoglienza di oggi” ha scritto in un tweet al termine della conferenza stampa con il premier algerino il primo ministro italiano.

Dunque tante presenze di personalità di spicco e sistema di sicurezza imponente. Le scuole che si trovano attorno all’Hotel Villa Igiea, sede della conferenza internazionale per la Libia, resteranno chiuse sia lunedì 12 che martedì 13 novembre ha deciso il prefetto di Palermo Antonella De Miro nel corso del comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica organizzato per mettere in campo tutte le misure per accogliere i capi di stato e le delegazioni, allargato alla partecipazione di tutte le Autorità civili e militari chiamate a garantire un’adeguata cornice di sicurezza.

Cancelli chiusi per le scuole Arenella e per i relativi plessi Di Bartolo, Luigi Rizzo, Rampolla e Sileno. Restrizioni anche per il trasporto di materiale pericoloso.

E’ stato deciso che da domenica per i due giorni del summit sono vietati anche i trasporti di materiale esplodenti e dei gas tossici. Per il rifornimento carburante è stato stabilito un preciso percorso per quanto riguarda i mezzi che arrivano da Messina e da Trapani.

Rivoluzione anche nel traffico. Come per la visita di Papa Francesco avvenuta lo scorso 15 settembre verranno controllate tutte le attività commerciali attorno nel Grand Hotel che già lo scorso anno ha ospitato la conferenza mediterranea dell’Ocse sulle migrazioni. Le forze dell’ordine controlleranno tutte le imbarcazioni presenti nei porticcioli di Villa Igiea e Acquasanta.

Nei giorni in prossimità vertice, probabilmente da domenica ma la misura potrebbe essere anticipata a sabato, scatterà il divieto di sosta e di avvicinamento alla costa per tutte le imbarcazioni. Durante la due giorni saranno previste zone rimozioni nelle strade limitrofe e chiusure al traffico. Oltre alla zona attorno a Ville Igiea sarà blindato anche il centro di Palermo e controlli serrati scatteranno nel tragitto tra l’aeroporto Falcone Borsellino e l’hotel simbolo della Belle Epoque siciliana.

Mentre alcuni rappresentanti delle delegazioni partecipanti alloggeranno nella sede del summit altri ospiti dovrebbero andare in diversi alberghi nella zona di via Libertà e di via Roma.