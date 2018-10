in via dell'olimpo e via ugo la malfa

Tre pattuglie della Polizia Municipale in abiti civili hanno effettuato dei posti di controllo per il rispetto delle norme sul corretto conferimento dei rifiuti e del codice della strada in via dell’Olimpo e in via Ugo La Malfa. Nelle due differenti postazioni gli agenti hanno elevato in totale 15 sanzioni.

Sette persone sono state sorprese mentre conferivano rifiuti in maniera irregolare; tre fuori l’orario consentito e le altre quattro perché abbandonavano rifiuti ingombranti.

Tre conducenti sono stati intercettati mentre usavano lo smartphone alla guida; altri due sanzionati perché guidavano con tre persone a bordo i due rispettivi autocarri omologati per due passeggeri. Infine sono stati sequestrati tre veicoli sorpresi a circolare senza copertura assicurativa. Totale delle sanzioni oltre 5.100 euro.

Il servizio predisposto dal Comandante Gabriele Marchese per il controllo del fenomeno della migrazione dei rifiuti dai comuni limitrofi continuerà nei prossimi giorni a tutela del decoro e della salute pubblica.-