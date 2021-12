Turismo ed attività produttive tra la Sicilia e la Cina

Sicilia e Cina ancora più vicine nel segno della cultura, del turismo e delle attività produttive. Una delegazione di Confimprese Italia guidata dal presidente e dal vicepresidente nazionale, nonché coordinatore siciliano, Giovanni Felice, si è incontrata all’ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma con la responsabile della cultura Xu Rong.

Felice “Incontro prosegue collaborazione già avviata”

“L’incontro – ha dichiarato il Coordinatore Regionale di Confimprese Giovanni Felice – è la naturale conseguenza della collaborazione già avviata tra Confimprese Italia e l’ambasciata Cinese che ha avuto come primo risultato la realizzazione del convegno svoltosi il 15 novembre dedicato alla figura di Prospero Intorcetta e che è finalizzato a favorire realizzazione di scambi culturali che favoriscano una più vasta collaborazione sia in termini di turismo che di scambi commerciali”.

“Grande interesse del popolo e del governo cinese per la Sicilia”

“La responsabile per la cultura dell’ambasciata Signora Xu Rong – continua Giovanni Felice – ha dimostrato molto interesse ed attenzione sui temi posti, ed oltre a ribadire il grande interesse del popolo e del Governo Cinese per la Sicilia, si è impegnata a trasmettere i risultati dell’incontro ai responsabili del Turismo e degli scambi Commerciali dell’ambasciata al fine di avviare una cooperazione a 360 gradi mirata a favorire questi scambi. Ha ricordato come il 2022 sarà l’anno della Cultura Italo/Cinese, le prossime collaborazioni, come ad esempio il passaggio del testimone dei giochi olimpici della neve tra Cina ed Italia e tra i tanti eventi che ci saranno, inserire eventi che riguardano specificatamente la Sicilia”.

“Ambasciatore cinese in Italia vuole visitare l’isola”

“La Signora Xu Rong – prosegue il coordinatore Regionale di Confimprese – ha preannunciato la volontà dell’ambasciatore della Repubblica Cinese in Italia Li Junhua di visitare la Sicilia. Ritengo fondamentale portare avanti questa collaborazione, coinvolgendo il Governo Regionale – conclude Giovanni Felice – il nostro obiettivo è che già dalla prossima primavera possa realizzarsi il primo evento comune che avrà come tema l’incontro tra gli altri, degli operatori del turismo cinese e le strutture ricettive Siciliane”.