la fillea chiede all'agenzia beni confiscati un tavolo di confronto

La Fillea ha chiesto all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati un tavolo per discutere del mancato pagamento dei 109 lavoratori della confisca Aiello, licenziati nell’agosto del 2016 e ancora in attesa del Tfr e di diverse mensilità arretrate.

Nell’ottobre scorso, l’Agenzia ha deliberato la riassegnazione alle società della confisca Aiello dei beni immobiliari per un valore di circa 3 milioni di euro che, in quota parte, dovrebbero servire per pagare il trattamento di fine rapporto, le mensilità maturate e i contributi agli enti previdenziali e mutualistici come la Cassa edile. Il patrimonio dell’Ati Group era stato scorporato e ceduto all’erario.

“Abbiamo preso atto di questa decisione ma i liquidatori non hanno dato certezza sui tempi di questo passaggio e dell’intera operazione e questo lede i diritti fondamentali dei lavoratori – dichiara il segretario generale della Fillea Cgil Palermo Francesco Piastra – A noi non sta bene. L’Anbsc e l’erario devono trovare una soluzione immediata che dia giustizia dei diritti dei lavoratori. Non è l’unico caso di aziende in sequestro o in confisca che hanno licenziato i lavoratori e non li hanno più pagati, come i lavoratori del sequestro Virga. Attendiamo che l’agenzia convochi questo tavolo per dare risposte ai lavoratori”.

Nel recente congresso nazionale della Fillea è stato approvato un ordine del giorno che prevede, per dare soluzione ai ritardi nei pagamenti, che i lavoratori possano ricorrere al fondo di garanzia del’Inps o al Fud, il fondo unico giustizia.

“I lavoratori si trovano nell’impossibilità di fare fronte alle loro esigenze primarie – conclude Piastra – Non hanno una nuova occupazione ed è scaduto il periodo coperto dal trattamento di disoccupazione. C’è l’esigenza di pagarli al più presto”.