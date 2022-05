Giuseppe Lupo (PD) a Casa Minutella

Confronto Stato Regione? “Non mi risulta neppure che ci sia un dialogo con il governo nazionale“. Il deputato Pd Giuseppe Lupo affonda le speranze del governo siciliano, impegnato in una trattativa per recuperare i fondi necessari a coprire i cosiddetti accantonamenti. “Vorrei chiedere al presidente Musumeci, ad esempio, quante volte ha incontrato il presidente Draghi per discutere della drammaticità dei problemi della nostra regione? Forse una, forse mai non mi risulta che ci sia aperto alcun confronto. Non è un caso, dunque, che ci troviamo di fronte alla peggiore finanziaria che io abbia mai visto. E l’epilogo di un governo Musumeci che dopo cinque anni, per la 5ª volta a tempo scaduto, approva un bilancio che non risponde minimamente ai bisogni della nostra regione”.

Confronto Stato Regione? Chiedete ad Armao

C’è chi sostiene che per avviare delle relazioni virtuose con palazzo Chigi e con il governo guidato da Mario Draghi sia necessaria l’accondiscendenza del Pd, partito di maggioranza dell’esecutivo nazionale. Così Lupo rilancia la palla in campo “avversario”.

Forza Italia ha i ministeri chiave

In realtà, spiega l’esponente Dem, “Bisognerebbe chiederlo al vicepresidente della Regione e assessore all’Economia, Gaetano Armao. I ministeri che sono chiamati in causa sono tutti in mano a Forza Italia. La ministra Gelmini per gli Affari regionali, l ministro per il Sud è la Carfagna e buona parte della responsabilità sono anche in carico al ministro Brunetta, anche lui ovviamente di Forza Italia. Quindi noi, per la nostra parte, ovviamente siamo impegnati a sostenere il governo Draghi e faremo tutto quello che c’è di possibile per andare incontro ai bisogni veri della Sicilia”.