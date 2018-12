“Il sorriso dei bambini è il più grande antidoto per noi adulti”. Con questo spirito si rinnov l’iniziativa natalizia dell’associazione Siciliae Mundi. Un gesto che per l’associazione non è nuovo, donare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo, che in silenzio e con grande forza ogni giorno lottano per la vita.

“Oggi abbiamo donato un pc all-in-one alla Dott.ssa Ilde Vulpetti dell’associazione ASLTI. Il pc – dice la presidente Loredana Novelli – acquistato con il ricavato dell’aperitivo di beneficienza, un’idea nata dal Coordinatore Regionale Diventerà Bellissima della provincia di Palermo Domenico Bonanno, sarà a disposizione del reparto.

“Rimgrazio tutti coloro che hanno partecipato col cuore a questa splendida iziativa – aggiunge Novelli – i giovani del Movimento Diventerà Bellissima Palermo, il Rotaract Club Ribera ricordando che alla fine siamo noi che portiamo a casa il regalo più bello, quella voglia di non arrendersi mai che rappresenta uno straordinario inno alla vita”.