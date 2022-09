presentazione delle domande entro il 20 ottobre

Pubblicato il bando di partecipazione alle audizioni del Coro di voci bianche del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo. Diretto dal 1991 dal maestro Antonio Sottile, il Coro è una significativa realtà affermatasi a livello nazionale e internazionale.

Bando per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni

Il bando è aperto a tutti i ragazzi dagli 8 ai 14 anni delle scuole di Palermo e provincia. L’obiettivo del Corso, articolato in 2 lezioni settimanali, è di avviare alla pratica musicale e vocale di base, offrendo ai giovanissimi l’opportunità di partecipare ai concerti e alle attività artistiche promosse dal Conservatorio.

Audizione il 21 ottobre, come presentare domanda di ammissione

Per entrare a far parte del Corso di canto corale, gli aspiranti allievi dovranno superare un’audizione prevista il 21 ottobre alle 15.30. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le 10 del 20 ottobre, mandando una mail a antonio.sottile@conservatoriopalermo.it, indicando in oggetto “Progetto Voci bianche”.

Il corso in due lezioni settimanali

Il corso è organizzato in due lezioni settimanali, in orario pomeridiano, ciascuna della durata di circa un’ora e mezza. Le lezioni si svolgeranno presso il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo indicativamente nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 17,30.

La prova di ammissione

All’atto della prova di ammissione è fatto obbligo a tutti gli aspiranti allievi di presentarsi con un documento di riconoscimento o un’autocertificazione di uno dei genitori. È consentito, soltanto previa segnalazione da parte degli insegnanti delle scuole di riferimento, ammettere alle audizioni anche allievi di età inferiore.

Ai partecipanti alle audizioni del Corso di Canto corale non è richiesta alcuna preparazione musicale specifica. La conoscenza, da parte degli stessi, dei primi elementi della notazione musicale, sarà in ogni caso presa in considerazione. Le audizioni prevedono, come prova obbligatoria, l’effettuazione di brevi test attitudinali sul ritmo, sulla capacità percettiva e sulla vocalità, richiesti dalla Commissione.

Al termine delle audizioni verrà redatta una graduatoria di merito, in ordine alla quale sarà scelto un congruo numero di aspiranti allievi ritenuti idonei a frequentare il Corso.

Gli allievi idonei saranno anche contattati telefonicamente in merito all’avvenuta ammissione.

