La posizione del capogruppo della Lega

Anche la Lega oggi ha preso parte al consiglio di strada di prima circoscrizione in piazza Garibaldi . A prendere la parola Igor gelarda capogruppo della Lega in consiglio comunale

“La costante che è uscita fuori da tutti gli interventi di oggi è l’assoluta latitanza dell’amministrazione comunale sul territorio, e l’assenza del sindaco anche in questa assemblea – dice il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Igor Gelarda -. D’altra parte come potrebbe essere diversamente se Palermo è una città priva di regole a cominciare proprio da quelle che l’amministrazione comunale dovrebbe darsi . Manca il regolamento dei Mercati Generali, il regolamento sui dehors è scaduto, manca il regolamento dei beni comuni, non abbiamo un regolamento degli artisti di strada e tante altre cose. Siamo il comune che detiene il record di migliaia di pratiche ferme allo sportello delle attività produttive e anche al settore tributi. Dire che chi è contro la ZTL è un incivile, come ha fatto il sindaco Orlando pochi giorni fa, è un offesa all’intelligenza dei cittadini palermitani, ma dà la misura di come il sindaco intende gestire questa città. Chi non la pensa come lui è contro di lui. In questo momento il centro storico è malamente attenzionato da un’amministrazione comunale che non è in grado di dotarlo di regole, non tutela chi ne fruisce ma soprattutto non tutela la tranquillità di coloro che ci vivono. Per quanto riguarda il problema sicurezza dobbiamo dire che a Palermo la situazione è peggiorata. Oggi c’è un problema sicurezza a Palermo. Basti pensare alle decine di aggressioni proprio in centro storico in questi ultimi mesi, alcune apparentemente immotivate, che hanno portato decine di persone in ospedale. Ci vogliono più controlli per strada, basti pensare che la Polizia Municipale ha la metà di organico e non sembra che questa amministrazione sia intenzionata a bandire nuovi concorsi. Ma ci vuole anche un piano vero di riqualificazione del centro storico che non passi solo dalla ZTL o dalla disneyzzazione di uno dei centri storici più belli del mondo. Dobbiamo metterci a un tavolo e ragionare tutti insieme”

“Oggi a Palermo ci siamo riuniti per strada per condannare l’episodio di violenza nei confronti di Roman, il cittadino tedesco picchiato fino ad essere ridotto in coma, solo per avere cercato di impedire il passaggio di un’auto in una zona che era pedonalizzata – ha sottolineato Gelarda -. Ma al peggio non c’è fine. Non c’è nulla di più brutto che vedere un modo di fare violento proprio durante un incontro che organizzato per condannare la violenza. Eppure Luca Casarini, l’ex no-global, ora armatore di una nave di Ong, che con le sue attività finisce per favorire chi sui migranti ha costruito business molto redditizi, mi ha aggredito verbalmente. Solo l’intervento di un consigliere comunale di sinistra comune che lo ha allontanato, ha evitato il peggio. Questa aggressività nei miei confronti Solo perché ho detto che Palermo è ridotta in questo stato di abbandono anche e soprattutto per colpa dell’assenza perpetua del sindaco Leoluca Orlando e di chi queste regole dovrebbe farle rispettare”.