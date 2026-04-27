La proposta a sostegno della torrefazione siciliana

Si è svolto oggi, nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive a Palermo, un incontro tra istituzioni, lavoratori e imprese del comparto della torrefazione.

Al centro del confronto, le criticità che investono il settore: dall’aumento dei costi alla crescente concorrenza industriale, fino alla necessità di strumenti efficaci per sostenere il posizionamento delle aziende sul mercato.

Il comparto della torrefazione siciliana affronta una fase complessa. L’incremento dei costi di produzione incide sui margini delle imprese. Allo stesso tempo, la pressione della concorrenza industriale rende più difficile mantenere competitività.

Durante l’incontro è emersa con forza l’esigenza di interventi mirati, capaci di sostenere le aziende locali e valorizzare la qualità del prodotto.

Tamajo: “Un patrimonio economico e culturale”

“La torrefazione – ha dichiarato l’assessore Edy Tamajo – rappresenta un patrimonio economico e culturale che oggi si confronta con le sfide del mercato. Per questo, il comparto merita attenzione e risposte concrete. È necessario sostenere chi ogni giorno porta avanti questa tradizione, rafforzando le imprese e valorizzando la qualità del nostro caffè”.

Le parole dell’assessore sottolineano il valore identitario del settore, che non riguarda solo l’economia, ma anche la tradizione e la cultura produttiva dell’isola.

La proposta: un consorzio del caffè siciliano

Nel corso della riunione, Tamajo ha avanzato una proposta operativa che punta a unire produttori e torrefattori. L’obiettivo è quello di promuovere qualità, origine e lavorazioni tradizionali attraverso un percorso condiviso.

“Dobbiamo costruire un percorso di valorizzazione del settore della torrefazione siciliana, partendo dalla promozione del prodotto e arrivando alla creazione di un consorzio del caffè. Solo facendo rete possiamo rafforzare l’identità del comparto e dare maggiore forza alle nostre imprese sui mercati”.

Verso un tavolo permanente Regione-imprese

Dall’incontro è emersa anche la volontà di avviare un dialogo strutturato e continuo. La Regione Siciliana e gli operatori del settore puntano alla creazione di un tavolo permanente, con l’obiettivo di individuare interventi concreti a sostegno della torrefazione.

Questo strumento potrebbe favorire un confronto costante tra istituzioni e imprese, facilitando la definizione di politiche mirate e tempestive.