Impennata in corso

Allarme impennata contagi a Palermo

tre quartieri a rischio, situazione che precipita

Variante inglese in una scuola di Palermo

Orlando firma una ordinanza

E’ in costante crescita il tasso di contagio in tre quartieri di Palermo. Zen, Arenella e villaggio Santa Rosalia sono osservati speciali visto che nel giro di pochi giorni si sarebbero registrati oltre 500 contagi da Covid-19. Una situazione preoccupante a tal punto che il sindaco Orlando ha voluto imporre una sorta di “zona arancione” in alcuni quartieri in cui si stanno registrando impennate.

A Palermo 291 su 695 contagi in provincia

Sono 4.952 i casi scoperti nella provincia del capoluogo siciliano dal 16 febbraio. Ieri quasi la metà dei nuovi positivi dell’Isola sono stati riscontrati a Palermo: 291 su 695. Il sindaco di Palermo ieri ha evidenziato come in città, e in particolare in alcune zone, si continua a registrare un preoccupante aumento. Il primo cittadino, dopo un vertice in prefettura, ha firmato nuova ordinanza che vieta la vendita degli alcolici in qualsiasi negozio – dal supermercato al pub – dopo le 18 e impone la chiusura, fino al 17 marzo, dei mercati nei quartieri Arenella, Partanna, Zen e Sferracavallo e di via Jung.

La situazione precipita

“Abbiamo la percezione netta che la situazione precipita ogni giorno di più”, dice a Repubblica il presidente della settima circoscrizione, Giuseppe Fiore che ha scritto al sindaco per avvertirlo che allo Zen la situazione stava degenerando. Preoccupa anche l’Arenella. Anche qui i casi sono in costante aumento. La morte di due fratelli di 50 e 41 anni ha turbato tutti. “Ma ancora c’è tanta gente che non rispetta le regole, nonostante le ambulanze arrivano nel quartiere sempre più spesso per prendere nuovi malati”.

Variante inglese a scuola

Allo Zen preoccupa la situazione a scuola. Alla scuola “Sciascia” i positivi sono aumentati rapidamente. Al Borgo Vecchio un caso di variante inglese al plesso “La Masa”. Si tratta di uno studente. L’Asp ha prorogato la quarantena per fare i molecolari a chi è entrato in contatto con lo studente. Ma la scuola del quartiere popolare di Palermo non è l’unica dove è stata accertata la presenza di varianti.

L’ordinanza di Orlando

Il sindaco Leoluca Orlando ha emesso ieri una apposita Ordinanza, concordata con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la quale sospende i mercati nei quartieri Arenella, Partanna, Zen e Sferracavallo, nonché quello di via Jung limitrofo all’Arenella, dalla giornata di oggi 11 marzo fino al 17 marzo compreso. Nella stessa Circoscrizione da venerdì, prenderanno avvio alcune attività d’informazione e sensibilizzazione rivolte sia ai

cittadini positivi sia alla generalità della popolazione. Sarà anche potenziato, in collaborazione con la Protezione Civile e con gli enti del Terzo Settore, il servizio di assistenza domiciliare rivolto ai nuclei familiari in quarantena per la fornitura di pasti, medicinali e generi di prima necessità.