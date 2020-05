diminuiscono i malati

E’ il giorno della ripartenza fra luci e ombre, fra regole non chiare e proteste. Ma pur con tutti i limiti che la situazione porta con se ad iniziare dalle mascherine da utilizzare anche all’aria aperta si torna a respirare aria di maggiore libertà. Pur con attenzione nessuno vuole più parlare del virus, del contagio e così via. E allora sono gli esperti a cominciare a mandare segnali preoccupanti forse più per evitare un calo di tensione che per reali problemi. Insomma allarmi preventivi.

L’errore che non bisogna comunque commettere è quello di pensare che sia finita. Non è così e se non stiamo attenti rischiamo di ricadere in quella fase depressiva dell’economia e delle nostre giornate.

E allora il modo migliore è rispettare le regole e tenere sempre sotto controllo il quadro del contagio. da oggi cominciano a vedersi i reali effetti della prima piccola riapertura del 4 maggio. E il quadro ci dice che non ci sono stati effetti negativi ma l’epidemia resta sotto controllo e continua a diminuire

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 118.859 (+1.433 rispetto a ieri), su 106.277 persone: di queste sono risultate positive 3.395 (+7), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.539 (-16), 1.589 sono guarite (+23) e 267 decedute (0).