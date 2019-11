Per il secondo anno comune in deficit strutturale

Sono tutt’altro che belle le notizie che arrivano dalla ragioneria del Comune di Palermo. La relazione economico-finanziaria fotografa un condizione disastrosa con un altissimo tasso di evasione dai tributi e incassi ridotti. Una situazione che rischia di far cadere i conti per un altro anno in stato di deficitarietà strutturale. Per fronteggiare l’evasione il sindaco pensa ad autobus gratis per chi paga le tasse comunali

Se le notizie provenienti dai palazzi non sono buone, sono ancora peggiori le prospettive per le tasche dei palermitani. Anche nel 2021 si rischia di far piombare il Capoluogo in una sorta di purgatorio con tariffe alle stelle dei servizi a domanda individuale tra cui mense, palestre, asili nido, mercati generali, cimiteri. Ma non è tutto, a rischio ci sono pure le assunzioni,

Come si legge sul Giornale di Sicilia, nel documento firmato dal Ragioniere generale, Paolo Bohuslav Basile, viene messo in evidenza che il Municipio riuscirà a restituire con molte difficoltà l’anticipazione di tesoreria del 2019.

Il comune di Palermo in sostanza, per riuscire a coprire le spese, chiede anticipazioni che deve poi restituire co interessi e la quota raggiunta al momento ammonta a 100,7 milioni di euro su un totale massimo di 107, 6 milioni, quasi al limite. Il rischio è che questo limite potrebbe essere sforato per il secondo anno di fila.

A pesare come un macigno sui debiti del Comune è l’elevatissima morosità sul pagamento delle tasse. Troppi sono i palermitani che non pagano o pagano troppo lentamente. Nello stesso tempo aumentano i crediti da parte delle aziende che erogano i servizi che sono oltre 900 e attendono di 113 milioni di euro.