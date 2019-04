Il meteo

Tempo instabile ed incerto anche domani in Sicilia. Possibili piogge nel trapanese, agrigentino, Nebrodi e zona Etna, in sersta qualche piovasco non si esclude sul messinese.

Temperature senza variazioni significative. Venti deboli, al più moderati, dai quadranti meridionali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso, Canale molto mosso, Mare di Sicilia poco mosso.

La Protezione Civile ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla.