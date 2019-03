Il 31 marzo

Conto alla rovescia in vista del 31 marzo, quando andrà in scena la 36a edizione del Vivicittà Palermo. La manifestazione è stata presentata stamattina alla presenza, tra gli altri, del vice Sindaco di Palermo Fabio Giambrone, del presidente dell’Uisp Palermo Salvatore Ferrante, del suo vice Fabio Maratea e di Vincenzo Alaimo responsabile del marketing.

“L’uguaglianza è in gioco” sarà lo slogan dell’edizione numero 36 del Vivicittà che accenderà i suoi riflettori in 60 città italiane e nel mondo ed in 22 istituti penitenziari e minorili. Anche quest’anno la famiglia, le scuole, saranno protagoniste del Vivicittà, da sempre vicino ai temi sociali e solidali.

Lo start, come ormai consuetudine, verrà dato alle 9.30 dai microfoni di Radio1 Rai. Quest’anno si passa dalla storica distanza dei 12 km alla classica dei 10 km.

L’evento di Palermo, sempre presente a tutte le edizioni del Vivicittà, anche quest’anno si annuncia come la manifestazione podistica più partecipata dell’isola. Oltre che nel capoluogo siciliano, si correrà, infatti, anche a Messina, Trapani, Barrafranca e Ragusa. A Palermo si correrà lungo via Libertà; proprio dal salotto buono della città, partirà la competitiva (10 km), a seguire la passeggiata ludico motoria di 3 chilometri.

Le scuole saranno al centro dell’iniziativa portata avanti dal comitato provinciale della Uisp di Palermo. Anche quest’anno, infatti, i primi tre istituti scolastici con più alunni iscritti alla non competitiva riceveranno un “buono” da spendere in attrezzature sportive.

“Una manifestazione che pur sembrando anziana (36 edizioni, Palermo sempre presente n.d.r.) ogni anno si rinnova trovando nuovi temi e nuove iniziative in città. Quest’anno sarà una tre giorni di sport davvero per tutti. Grazie anche al comune di Palermo, venerdì, sabato e domenica, il giardino inglese sarà come un grande impianto sportivo – dice Fabio Maratea (Uisp Palermo) -. Tutti i cittadini, nessuno escluso, potranno provare la disciplina a loro più congeniale. Noi siamo solidali alla uisp di Torino che dopo 32 ha dovuto rinunciare al suo Vivicittà in quanto in contemporanea è stata inserita un mezza maratona, questo per sottolineare che una sana programmazione sportiva andrebbe fatta, per eviatare situazioni come queste”.

“Siamo orgogliosi di potere essere al fianco della manifestazione. Il messaggio importante è quello della “partecipazione”, in questi tre giorni anche l’amministrazione comunale parteciperà attivamente alle varie iniziative che vedranno coinvolte le scuole, le famiglie, i bambini. Molto bello anche il riferimento al sociale, sempre attenta l’uisp in questo – dice il vicesindaco Fabio Giambrone -. Il nostro compito è quello di tornare a parlare attivamente di politiche dello sport, in questo senso il sindaco Leoluca Orlando, sta formalizzando lo staff che si occuperà esclusivamente del rapporto della città con lo sport.

Nel capoluogo siciliano i motori dunque si accenderanno già venerdì 29 marzo, con “Aspettando il Vivicittà -prova lo sport” una tre giorni, con ritrovo all’interno del Giardino Inglese, nel corso della quale grandi e piccoli potranno cimentarsi in svariate discipline, dal basket, alla pallavolo, alla danza e partecipare a lezioni gratuite di arti marziali, ginnastica, arrampicata ed altro; sabato 30 marzo, gli alunni della scuola Cavour di Palermo disputeranno il loro torneo scolastico proprio nei campi predisposti dalla Uisp all’interno dell’area expo. Sempre sabato Salvatore Ferrante sarà presente con l’attività di Aikido con l’AIADA (Accademia italiana Aikido discipline affini) che lui stesso rappresenta a Palermo.

In occasione del Vivicittà 2019 anche Palermo ospiterà la campagna #WhiteCard, per la sensibilizzazione al ruolo unificante dello sport ed il suo valore intrinseco. Ai podisti prima del via, verrà consegnato un cartellino bianco segno di inclusione.

Stamattina i pettorali sono stati simbolicamente assegnati alle prime tre scuole che nella scorsa edizione hanno portato a correre più alunni, nell’ordine, Vittorio Emanuele, Giotto/Cipolla e Garzilli. Pettorale numero 1 della ludico motoria al responsabile del marketing di Autosystem Palermo, Gabriele Lo Cascio.