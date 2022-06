è consultabile sul sito internet della regione siciliana

Pubblicata la graduatoria del contributo per l’affitto relativa ai contratti di locazione in corso durante l’anno 2020. A comunicarlo è il Sunia Palermo.

Contributo fino a 3mila euro, circa 7mila le istanze presentate

“L’importo del contributo può raggiungere importi fino a 3mila euro. Sono circa 7mila le istanze presentate – dichiara il responsabile del Sunia Palermo Zaher Darwish – La graduatoria è stata pubblicata sul sito ufficiale della Regione siciliana”.

Come rivolgersi al Sunia Palermo

Per consultazione ed eventuali ricorsi, ci si può rivolgere alla sede del Sunia in via Tenente Giovanni Ingrao, 2. La sede è aperta tutti i pomeriggi e le mattine dei giorni dispari.

Il Bonus Affitto

In merito al contributo per l’affitto, lo scorso aprile era intervenuto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone. Aveva spiegato: “Supera i 13 milioni di euro l’ammontare degli aiuti che il governo Musumeci assegnerà entro le prossime settimane, grazie all’impegno dei nostri uffici. Questo ottimo risultato si tradurrà in erogazioni che raggiungeranno anche i 3 mila euro a famiglia, dando un concreto sostegno a molti nuclei familiari siciliani gravati non solo dalla necessità di un affitto, ma anche dalle conseguenze della crisi economica in atto a più livelli”.

Le somme dal Fondo nazionale

Il dipartimento regionale Infrastrutture aveva messo a punto il bando con l’obiettivo di assegnare le risorse previste dalla legge 431/1998 sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione.

“Da anni – aveva aggiunto l’assessore Falcone – la Regione non si occupava di aiuti per gli affitti, ma già dal 2020 abbiamo invertito la tendenza e rilanciato il Bonus affitto, nell’ambito del riordino delle politiche abitative in Sicilia voluto e attuato dal governo Musumeci”.

Il Sunia Palermo

E in merito alle politiche abitative, e soprattutto al disagio abitativo, il Sunia Palermo è sempre stato in prima linea, portando all’attenzione le istanze delle sempre più numerose famiglie a rischio sfratti e sgomberi.

Il sindacato, nell’aprile scorso, aveva anche chiesto un incontro al sindaco Orlando e al prefetto Forlani per due famiglie in difficoltà abitativa.

La protesta a marzo

Proprio sul tema degli sgomberi il Sunia, assieme a Sicet, Uniat e all’Unione degli inquilini, ha manifestato il 21 marzo scorso davanti alla prefettura esprimendo forte preoccupazione per la situazione abitativa della città di Palermo, aggravata dai pesanti riflessi del Covid19, dalla ripresa delle esecuzioni degli sfratti per morosità incolpevole, dalla forte incidenza sui costi dell’abitazione dei rincari delle utenze domestiche e degli oneri condominiali per i servizi legati al consumo energetico.