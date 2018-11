la nota del comune di palermo

Il Comune di Palermo informa che la scadenza dell’avviso per la presentazione della richieste di un contributo per l’anno scolastico 2017/2018, destinato a famiglie con bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi, per la riduzione delle spese a loro carico per rette presso servizi per la prima infanzia pubblici e/o privati, è prorogata al 21 Dicembre 2018.

L’avviso di proroga della scadenza alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=4&id=20535.