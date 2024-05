Manifestazione partita intorno alle 16 dalla facoltà di Giurisprudenza

Cori contro Dell’Utri e Cuffaro. Diversi striscioni di dissenso verso la premier Giorgia Meloni. Sotto questi auspici è partito il controcorteo del 23 maggio a Palermo. I manifestanti, alcune centinaia, hanno iniziato intorno alle 16 la marcia di protesta dalla facoltà di Giurisprudenza verso via Notarbartolo, luogo che come è noto ospita l’albero Falcone. Presenti diverse categorie civiche, studenti, ed esponenti del mondo politico. Fra questi anche il segretario del Partito Democratico Elly Schlein.

Striscioni contro il Governo Meloni al controcorteo









Un corteo iniziato con il ricordo, da parte dei manifestanti, degli scontri avvenuti lo scorso anno in via Notarbartolo. Alcuni ragazzi si sono travestiti da forze dell’ordine, esponendo uno striscione di protesta contro la premier Giorgia Meloni che recitava “Presidente Meloni, i vostri manganelli non garantiscono ordine pubblico ma solo abusi di potere”. Durante il corteo, alcuni ragazzi hanno lanciato diversi slogan contro esponenti politici del presente e del passato. Fra questi anche Marcello Dell’Utri e l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro.

Un corteo al quale hanno partecipato diverse sigle. Dal movimento Our Voice al sindacato CGIL. Presenti diversi volti dell’antimafia. Fra questi Luisa Impastato, nipote dello scomparso Peppino, e Nino Morana, nipote di Vincenzo Agostino. “La sensazione che ho è che non dobbiamo dare peso agli esponenti politici. A chi scende da Roma. Ho fiducia nei ragazzi. Mi sento sollevato dalla loro presenza nel continuare a chiedere giustizia per chi ha perso la vita. Sto portando avanti la lotta di mio nonno come mi ha insegnato lui, parlando nelle scuole e ai giovani”.

Schlein: “Affinare mezzi di contrasto alle mafie”

Un corteo nel quale hanno partecipato diversi esponenti politici. Tutti molto vicini al mondo di sinistra. Fra questi il deputato regionale del PD Anthony Barbagallo e l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando. A prendersi la scena però è stata il segretario Dem Elly Schlein, giunta a Palermo per partecipare alle celebrazioni del 23 maggio.

Intervenuta ai microfoni dei giornalisti, la Schlein ha ribadito l’importanza di essere oggi a Palermo. “Bisogna continuare a rinnovare l’impegno della nostra parte politica contro ogni forma di criminalità organizzata e le infiltrazioni della mafia dentro alle istituzioni, alla politica e al mondo economico. Dobbiamo affinare i mezzi di contrasto. La mafia cambia forma e continua ad infiltrarsi. Dobbiamo mettere in comune a livello europeo gli strumenti di contrasto. Ci siamo battuti negli scorsi anni per il riconoscimento degli ordini di confisca e di sequestro. Sui beni confiscati c’è molto da fare in Italia e in Europa. La direzione sbagliata è quella di innalzare il limite del contante e i subappalti a cascata. Dobbiamo mettere in condizione le forze dell’ordine e la magistratura per fare i controlli necessari”.

(in aggiornamento)