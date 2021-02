E’ stato attivato al Comune di Termini Imerese un nuovo sistema di rilevazione delle presenze e della gestione del personale StartWeb. Il sistema prevede le assenze i permessi e i congedi del personale comunale vengano presentati ed autorizzati in modalità on line dai dipendenti stessi, con successiva validazione dei responsabili di ufficio dei dirigenti. Tutto il sistema è gestito attraverso una piattaforma facilmente utilizzabile da ciascun dipendente, sia attraverso il pc che mediante l’utilizzo di cellulari.

“La nuova procedura – spiegano dal Comune – oltre a permettere a ciascun settore di avere, in qualsiasi momento, in tempo reale, il controllo delle presenza del personale, consente di operare un considerevole risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto al vecchio sistema, ormai obsoleto, in funzione da circa vent’anni, che viene sostituito in toto a favore di uno più moderno, dinamico e flessibile. Grazie a questo nuovo sistema si sono potuti informatizzare tutti i flussi di dati, evitando spreco di carta e migliorando i servizi. Di fatto è stato quasi del tutto abolito il tradizionale permesso cartaceo autorizzato dal dirigente”.

Dopo una fase di installazione, configurazione e formazione, da parte dei tecnici dell’azienda fornitrice, agli addetti del Servizio Risorse Umane, che gestiranno la nuova procedura, è stata avviata in questi giorni la fase di start up, che prevede una formazione a cascata di referenti nell’ambito delle varie aree comunali e l’avvio della procedura, che comporterà, nei primi giorni, la necessaria risoluzione di tutte quelle problematiche che inevitabilmente si presentano quando si utilizza un nuovo strumento informatico.