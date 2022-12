POLIZIA MUNICIPALE

Ancora controlli nella movida di Palermo. La polizia municipale ha sanzionato quattro locali, uno in piazza Unità d’Italia, su esposto dei residenti, uno in via Nunzio Morello e due in piazza Sant’Anna (sempre su esposto dei residenti).

I controlli

Nel primo locale, In piazza Unità d’Italia, gli agenti della municipale hanno “notato” numerosi arredi e attrezzature a servizio dell’attività l’intera porzione di marciapiede e di pista ciclabile antistanti al locale, costringendo i pedoni a percorrere la sede stradale e determinando una situazione di intralcio alla viabilità e di grave pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Successivamente, con ordinanza del Suap, è stata la sanzione accessoria della chiusura coatta di 5 giorni dell’attività.

Nel secondo locale, all’atto del sopralluogo, era in corso un intrattenimento musicale, oltre l’orario consentito e con porte aperte. Inoltre, l’apparecchiatura musicale non era idonea. In tutto multe per 5100 euro e 5 giorni di attività chiusa.

Multe a chiusure a piazza Sant’Anna

In entrambi i locali in piazza Sant’Anna, al momento dei controlli degli agent della polizia municipale, era in corso un intrattenimento musicale con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata a porte aperte oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori. Anche in questo caso multe e chiusura dei locali per 5 giorni.

Infine, nell’ambito dei controlli nei luoghi della movida, gli agenti della Polizia Municipale hanno notificato due provvedimenti di chiusura, emessi dal Suap, scaturiti da precedenti sopralluoghi in due locali, uno in via dei Candelai, l’altro in corso Vittorio Emanuele.

Lite a Catania nei luoghi della movida

Il Questore di Catania ha sospeso, per quindici giorni, le autorizzazioni per la gestione di un noto locale sito in via Antonino di Sangiuliano, zona della “movida” del centro storico, per una «violenta lite tra donne per motivi di gelosia». L’episodio è accaduto lo scorso 12 dicembre. Sul posto è intervenuta la polizia con pattuglie delle Volanti. Poco prima altri agenti erano intervenuti dopo una segnalazione di esplosione di fuochi d’artificio vicino al locale e i vigili urbani hanno multato diverse auto posteggiate in doppia file che rallentavano il traffico.